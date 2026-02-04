Veto a menores en redes

Publicado por AgènciesNÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que el Ejecutivo impulsará una ley para restringir y regular el acceso de los menores de 16 años a las plataformas digitales y redes sociales. El anuncio se produjo durante su intervención en el World Governments Summit, celebrado en Dubái, donde presentó un paquete de cinco medidas legislativas dirigidas a reforzar el control sobre las grandes plataformas tecnológicas. Según Sánchez, el objetivo es avanzar hacia un entorno digital “más seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales”, en un momento que calificó de “decisivo para las generaciones futuras”.

El presidente subrayó la necesidad de recuperar el control de la gobernanza digital, una cuestión que considera central en la actualidad. A su juicio, el ecosistema de las redes sociales ha derivado en un “estado de desgobierno” en el que las leyes se incumplen y determinadas prácticas quedan impunes. Sánchez alertó de los riesgos asociados a la difusión de contenidos ilegales, la expansión de la desinformación y los discursos de odio, así como de la falta de protección de los datos personales, problemas que afectan de manera especial a los menores. La futura norma, según explicó el jefe del Ejecutivo, obligará a las plataformas digitales a implantar sistemas efectivos de verificación de edad y reforzará los mecanismos de control sobre el funcionamiento interno de las redes. Estas medidas se complementarán con sanciones para los directivos de las plataformas que incumplan la legislación, con una mayor supervisión de los algoritmos. El Gobierno prevé iniciar la tramitación parlamentaria del paquete legislativo en las próximas semanas, aunque reconoce que todavía quedan por definir aspectos clave como los mecanismos técnicos de verificación.

La iniciativa española se enmarca en una tendencia internacional creciente. Australia fue el primer país en aprobar una ley que limita el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, imponiendo fuertes sanciones económicas a las plataformas que no adopten “medidas razonables” para impedirlo. Sin embargo, la experiencia australiana ha generado dudas sobre la eficacia real de estos sistemas, ya que muchos adolescentes consiguen sortear los controles mediante datos falsos. Francia y Portugal trabajan actualmente en proyectos de ley similares, mientras que otros países europeos estudian fórmulas que incluyen límites de edad, verificación de identidad y consentimiento parental. El anuncio de Sánchez no ha pasado desapercibido entre algunos gigantes del sector tecnológico como Elon Musk, dueño de la red social X, quien calificó al presidente español como “tirano y traidor al pueblo de España” en respuesta a las medidas destinadas a proteger a los menores y reforzar la responsabilidad de las plataformas.

A nivel mundial, las redes sociales más utilizadas por la población joven siguen siendo Facebook, que lidera el ranking con unos 3.070 millones de usuarios, seguido de YouTube, Instagram y TikTok, lo que evidencia la enorme concentración de la actividad social digital y evidencia la necesidad de una regulación más estricta.