El desfile de Carnaval de Lleida repetirá recorrido por la calle Doctora Castells

Lleida ya lo tiene todo preprado para celebrar su Carnaval del 12 al 18 de febrero, con novedades como un espacio tranquilo al inicio del desfile del sábado y la implementación de un programa de lectura fácil, diseñado para garantizar la accesibilidad a todo el mundo. Además, la noche del sábado 14 de febrero se activará un dispositivo integral de prevención de violencias machistas y LGTBI-fóbicas, junto con medidas para el consumo responsable de alcohol y autobuses nocturnos gratuitos en la L-7, asegurando un retorno en casa seguro para todos los participantes.

La programación del Carnaval de Lleida 2026 ha sido presentada este jueves en la Sala Alfred Perenya. El acto ha contado con la concejala de Cultura, Pilar Bosch, y la cuarta teniente de alcalde y concejala de Políticas feministas, Carme Valls, quiénes han subrayado el compromiso del Ayuntamiento con una fiesta que sea “festiva pero tranquila”. Les han acompañado al autor del cartel de este año, Oriol Codina Alcázar, miembros de la Germandad de Pau Pi, representantes de entidades colaboradoras, de la Escuela de Arte Municipal Leandre Cristòfol y de empresas patrocinadoras.

Un Carnaval para todo el mundo: inclusión y accesibilidad

La concejala Pilar Bosch ha detallado las iniciativas para hacer del Carnaval una fiesta cada vez más inclusiva. Así, por primera vez, se ha elaborado una versión del programa en lectura fácil, que estará disponible para descargar desde la página web municipal en los próximos días.

El acto de presentación del programa de Carnaval de Lleida.Ayuntamiento de Lleida

Además, la 'rua' de Carnaval del sábado volverá a disponer de espacios reservados para personas con movilidad reducida y, como novedad, un espacio tranquilo especialmente diseñado para personas con trastornos del espectro autista, garantizando así una experiencia cómoda y adaptada para todos los asistentes.

Seguridad y prevención: prioridades de la fiesta

Carme Valls ha destacado la responsabilidad del gobierno municipal de ofrecer “unas fiestas tranquilas”, donde la juerga y la seguridad convivan armoniosamente. Por eso, se reforzará el dispositivo Punt Lila-Rainbow. Este dispositivo, que se activará la noche del sábado, incluirá dos Puntos Lila-Rainbow itinerantes con personal especializado que recorrerán las zonas de ocio nocturno más concurridas. Valls también puso en valor el esfuerzo del equipo de Nits Q para prevenir el consumo excesivo de alcohol en esta “fiesta de carácter familiar”. Complementariamente, se habilitará un servicio de autobús nocturno gratuito a la línea L-7 (Mangraners) desde la 1 hasta las 8 h de la mañana, con paradas a demanda y una frecuencia de paso de aproximadamente 30 minutos, para facilitar un retorno seguro en casa. El teléfono municipal de atención 608 59 39 08 estará operativo toda la noche y hasta el 21 de febrero, con la posibilidad de activar atención psicológica si fuera necesario. Seis miembros del equipo de Nits Q-Joves promotores de salud también estarán presentes para informar sobre el bus nocturno, las consecuencias del consumo de alcohol y otras sustancias, y promover actitudes de civismo y prevención de violencias.

Programa de actos

El Carnaval de Lleida se iniciará oficialmente el 12 de febrero con la Llegada de Pau Pi a la plaza de l'Ereta, acompañado de su hermandad y varias entidades del Centro Histórico, con la música de la Banda Retocada y batucadas. Aquel mismo día, la Tupina en el Pati de les Comèdies ofrecerá un tardeo musical para dar la bienvenida al Jueves Lardero. El viernes 13 de febrero, la rambla de Doctora Castells acogerá la 42.ª edición del clásico Maratón del huevo, organizado por el Colectivo Cultural de Cappont. El acto central, el Desfile de Carnaval del sábado mantendrá el recorrido del año pasado en la calle Doctora Castells –los años anteriores se había hecho por la rambla Ferran–; las inscripciones para participar están abiertas hasta el 11 de febrero de 2026.

El domingo 15 de febrero de 2026 será el turno de la Carrera de Camas, la divertida competición de ingeniería mecánica organizada por los Castellers de Lleida, con inscripciones hasta el 13 de febrero. Aquel mismo domingo la plaza Sant Joan ofrecerá animación infantil y el tradicional Baile de Vermú. La fiesta culminará el 18 de febrero, el Miércoles de Ceniza, con el Entierro de la Sardina y la despedida de Pau Pi, momento en que se harán públicos los ganadores del Concurso de carrozas y comparsas.

El cartel y la crítica social

Oriol Codina Alcázar, estudiante de 2.º curso del Ciclo formativo de grado superior de Gráfica publicitaria en el EAM, es el autor del cartel de esta edición. Ha explicado que la imagen se inspira en una carta de la pelea inglesa, que se puede ver del derecho y del revés, simbolizando el inicio y el fin del Carnaval. El diseño incluye elementos tradicionales como Pau Pi, las siete patas de la Cuaresma representadas en siete franjas de colores, la sardina y fruta de Lleida. Durante la presentación, la Germandad de Pau Pi ha expresado su pésame a las víctimas y las familias de los últimos accidentes de tren, anunciando que su carroza de la Rua de 2026 será una crítica al servicio ferroviario, siempre con el máximo con respecto a los afectados.