El Museu de Lleida estrena el ‘nuevo’ Crist Salvador del XIV

El Museu de Lleida presentó ayer el resultado de la restauración de la escultura de piedra policromada del Crist Salvador del Judici Final del siglo XIV de Vilanova de Segrià, que llegó a la pinacoteca en otoño de 2023, después de que fuera adquirida por la Generalitat a una familia de esta localidad. Como publicó SEGRE el pasado sábado, el técnico leridano conservador y restaurador de patrimonio Ramon Solé se encargó de recuperar los colores originales de esta obra atribuida al Mestre d'Albesa –uno de los artistas más representativos de la Escola de Lleida de escultura de aquel siglo–, en un trabajo llevado a cabo en el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, en Valldoreix. Ayer, fue el propio Solé el que explicó el proceso de restauración que ha permitido recuperar la policromía original de la pieza. A lo largo de los siglos, la escultura fue acumulando diversas capas de repintados, que modificaron su aspecto. La actuación consistió en una limpieza estratigráfica, eliminando las capas más modernas para recuperar la original, muy bien conservada. La obra restaurada se exhibirá hasta el 26 de abril.