Premian una tesis de la UdL sobre pisos turísticos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Una tesis doctoral sobre el funcionamiento e impacto en la forma de viajar y de convivir que están teniendo plataformas de alojamiento entre particulares que comercializan HUT (viviendas de uso turístico), como Airbnb, Couchsurfing u HomeExchange ha sido galardonada como la mejor investigación doctoral en turismo y tecnología. El reconocimiento lo otorga la Ifitt (International Federation for Information Technology and Travel & Tourism), entidad que promueve el conocimiento sobre las TIC en el sector turístico. La autora del trabajo, titulado Hay vida más allá de Airbnb? Dinámicas de las plataformas de alojamiento entre iguales en España, es obra de Vivian Medina Hernández, profesora lectora de la UdL. La tesis compara plataformas con y sin ánimo de lucro para entender motivaciones, experiencias y cómo se genera valor entre anfitriones y huéspedes.