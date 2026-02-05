Los usuarios de Rodalies en Lleida, sobre la prórroga de la gratuidad del servicio: "Prefiero pagar y que los trenes lleguen puntuales"

Publicado por ALBERT BATLLESegre Creado: Actualizado:

La nueva decisión del Govern de la Generalitat de prorrogar la gratuidad de Rodalies hasta que se resuelvan todos los problemas y retrasos acumulados estas semanas ha provocado que los usuarios de Lleida tengan opiniones cruzadas sobre la propuesta.

La mayoría de ellos, recurrentes de la línea RL3 o RL4 entre Lleida y Cervera, se han mostrado satisfechos con la iniciativa, pero creen que es "lo mínimo". Esta es la opinión de Amaia, una pasajera habitual de la línea, que ve "vergonzoso utilizar un servicio que no funciona". Con todo, cree que "la verdadera necesidad de los usuarios es que se arregle el servicio".

Vladímir, que viaja a menudo con el tren, va a Bell-lloc. Explica que todavía no ha solicitado el abono gratuito, pero que ve la medida básica. "¿Qué menos, no? Que sea gratuito no soluciona nada, porque el tren llega tarde", se queja. Vladímir lo tiene claro: "Prefiero pagar y que los trenes lleguen puntuales".

Michael es estudiante en la UdL y cada día utiliza el tren o el bus para llegar a clase. "Estos días de caos en Rodalies, algún día me he quedado fuera porque el tren iba tarde", explica. Cree que, aunque "algo compensa", la gratuidad es una solución que "está bien, pero no acaba de arreglar el problema".

José Antonio, en cambio, ve el problema de Rodalies como una tarea común entre toda la sociedad. "Todos tenemos que cooperar para llegar a nuestros destinos, no depender sólo del Gobierno", dice, y remata explicando que "tenemos que regirnos por el orden".