Cierra una Lleida Ocasió de récord

Récord de ventas en la edición número 29 de Lleida Ocasió, que cerró puertas ayer por la noche. Las encuestas hechas a los expositores de la feria, recogidas a tres horas antes del cierre de puertas, dan una cifra de 258 coches vendidos en los tres días de salón de un total de más de 650. Esto supone un 50% más de ventas respecto a los 172 del pasado año. El buen resultado responde al aumento de la superficie cubierta, al buen tiempo (con períodos relativamente cortos de lluvia) y al auge actual de venta de vehículos de ocasión, con un elevado estoc de coches relativamente nuevos, incluso híbridos. La media de precio de los vehículos —había 33 expositores— que se ofertaban rozaba los 19.000 euros.