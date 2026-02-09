‘Frontera’, rodada en el Pallars, mejor film en los Gaudí

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

Frontera, Sirat y Sorda se erigieron las películas del año del cine catalán en la gala de los Premis Gaudí, que celebró su mayoría de edad en una gala celebrada en el Gran Teatre del Liceu. El mejor film fue Frontera, un thriller histórico ambientado en el Pallars. Dirigido por Judith Colell, presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, también se llevó el premio del público, el de mejor vestuario y el de mejor actriz secundaria para Bruna Cusí. La directora dedicó la cinta a todas aquellas que buscan refugio y pidió que el cine “ayude a no girar la mirada” ante la situación actual. Ainet Jounou, natural de Bellpuig, es una de las actrices del reparto y que debutó en la gran pantalla con Alcarràs. El film lleva al espectador hasta 1943 en un momento en el que Franco ha bloqueado el paso de refugiados que huyen de los nazis por los Pirineos. Cuenta la historia de Manel Grau, un funcionario de aduanas de un pueblo fronterizo del Pirineo, que contraviene las órdenes del régimen franquista de bloquear el paso de judíos que huyen de la represión del Tercer Reich desde Francia.

Sirat, con doble nominación al Oscar, se llevó la estatuilla a mejor película en lengua no catalana y arrasó en las categorías técnicas (7), entre ellas la de sonido. El equipo formado por Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas está nominado en Hollywood. Uno de los productores del film, el leridano Xavier Font, de Bellpuig, dirigió unas palabras a los asistentes.

El otro nombre propio de la noche fue Sorda, la ópera prima de Eva Libertad y Biznaga de Oro en el Festival de Málaga, que se llevó la estatuilla a mejor dirección, guión adaptado y actor secundario para Álvaro Cervantes. Se da la circunstancia de que su hermana Ángela ganó el premio a mejor actriz por La furia. El galardó de mejor actor fue para Mario Casas, por Molt lluny.

Por otra parte, la actriz y directora Sílvia Munt recibió el Premi Gaudí d’Honor-Miquel Porter, donde reivindicó: “Me he dado cuenta que siempre me ha gustado ser inclasificable”. Recibió el galardón de manos del director Fernando Trueba.

En el discurso de Judith Colell como presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, defendió que el cine catalán es una “realidad sólida” y que se está proyectando con éxito internacionalmente. Afirmó que los Premis Gaudí “dejan atrás la adolescencia” con esta 18 edición y que lo hace en el Liceu de Barcelona, un lugar que combina tradición y riesgo”. Añadió que el cine en versión catalana vive un “momento dulce”, gracias a la constancia y ha logrado que los presupuestos de las producciones se doblen en los últimos cuatro años.

La gala, que se alargó durante unas cuatro horas, fue presentada por las actrices Nora Navas, Carla Quílez, Maria Molins, Maria Arnal y Laura Weissmahr y antes de la entrega de premios no faltó la tradicional alfombra roja.