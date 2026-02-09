La ropa de Bad Bunny en la Super Bowl, diseñada por una conocida marca española

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha obsequiado a los empleados de Zara con una camiseta idéntica a la que lució durante su histórica actuación en la Super Bowl, acompañada de una tarjeta de agradecimiento personalizada. La firma española de Inditex diseñó el atuendo deportivo que el artista llevó en el espectáculo de medio tiempo del pasado domingo.

Los trabajadores de las instalaciones de Zara en Sabón (Arteixo, A Coruña) recibieron este lunes el detalle del artista al llegar a sus puestos de trabajo, según han confirmado fuentes de la plantilla a la agencia EFE. La tarjeta incluía un mensaje firmado por Benito, nombre real del cantante: "Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto! Benito", con fecha del domingo por la noche.

Junto al mensaje, cada empleado recibió la camiseta con el dorsal 64 que Bad Bunny utilizó durante su interpretación. El conjunto diseñado por la marca española consistía en dos piezas monocromáticas con camisa de cuello y corbata al estilo de jugador de fútbol americano, complementadas con pantalones y zapatillas Adidas.

El vestuario completo del artista en la Super Bowl

Además de las prendas de Zara, el atuendo de Bad Bunny incluyó un reloj Royal Oak de Audemars Piguet, fabricado con caja de oro amarillo de 18 quilates y esfera de malaquita, según detalló la revista Vogue. El puertorriqueño se convirtió en el primer artista en protagonizar el espectáculo de medio tiempo con un repertorio musical íntegramente en español.

Una actuación histórica con múltiples invitados

La presentación del artista estuvo repleta de referencias a Puerto Rico, su tierra natal. Durante el show participaron varios artistas invitados como Cardi B, la colombiana Karol G, el actor chileno Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko y David Grutman. Las actuaciones sorpresa corrieron a cargo de Lady Gaga y Ricky Martin, quienes fueron los únicos acompañantes vocales de Bad Bunny en los minutos del espectáculo de medio tiempo de esta Super Bowl histórica.