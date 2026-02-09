Semana Santa 2026: fechas clave y días festivos en Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Semana Santa 2026 en Catalunya se espera con interés, marcando un periodo de descanso significativo. Esta celebración, que tiene lugar entre el 29 de marzo y el 6 de abril, es crucial tanto por su sentido religioso como por las implicaciones en el calendario laboral y escolar.

Esta festividad religiosa y cultural señala tradicionalmente el final de la temporada de invierno en el Pirineo de Lleida, ofreciendo una oportunidad para el turismo y el ocio. Para muchos trabajadores con jornada de lunes a viernes, estas fechas comportan dos jornadas de fiesta, facilitando un merecido descanso.

Las fechas más señaladas de la Semana Santa 2026 son las siguientes, con sus respectivos festivos oficiales en Catalunya:

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (festivo en toda Catalunya)

Sábado 4 de abril

Domingo 5 de abril: Domingo de Resurrección

Lunes 6 de abril: Lunes de Pascua (festivo por toda Catalunya)

Hay que recordar que el Domingo de Ramos, el 29 de marzo, marca el inicio de esta semana. Asimismo, el Jueves Santo, 2 de abril, no es considerado festivo oficial en Catalunya, aunque sí en otras comunidades autónomas.

El puente de Semana Santa

Gracias a la configuración de estas fechas, muchas personas en Catalunya podrán disfrutar de un puente de cuatro días consecutivos. Este periodo de descanso laboral se extenderá desde el viernes 3 de abril hasta el lunes 6 de abril, ofreciendo una excelente oportunidad para escapadas o para disfrutar de las vacaciones de Pascua.

Calendario escolar de las vacaciones

Con respecto al sector educativo, el calendario escolar del Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya establece que las vacaciones escolares de la Semana Santa 2026 se iniciarán el sábado 28 de marzo y finalizarán el lunes 6 de abril, ambos incluidos. Eso significa que los alumnos no tendrán que volver a las aulas hasta el martes 7 de abril de 2026, disfrutando de un periodo prolongado de descanso.