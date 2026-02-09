Las temperaturas extremas aumentan la actividad en los servicios de urgencias hospitalarias

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Las temperaturas extremas – tanto elevadas como bajas – impactan en la demanda de atención urgente en los hospitales de Catalunya, según el estudio multicéntrico publicado en ‘Revista Emergencias’, titulado Impacto de la temperaturas extremas en la consultas en los servicios hospitalarios de urgencias (2020-2025). Este trabajo científico, coordinado por personal investigador catalán y realizado a partir de datos de 8 centros hospitalarios públicos catalanes, analiza la evolución de los patrones de consulta en urgencias en relación con los episodios de temperaturas extremas entre 2020 y 2025. Los resultados indican que las olas de calor – cada vez más frecuentes e intensas – y los periodos de frío intenso, se asocian a un aumento de visitas a urgencias.

Este incremento se debe, principalmente, al agravamiento de patologías cardiovasculares y respiratorias, trastornos metabólicos y otras complicaciones médicas que se desencadenan o se agravan con el estrés térmico.

El estudio, liderado por el director clínico territorial de Urgencias, profesor de la Universidad de Lleida (UdL) y responsable del grupo de investigación ERLab, investigación en urgencias y emergencias, Oriol Yuguero, destaca que la presión asistencial no es uniforme, sino que tiende a aumentar de manera marcada en periodos estacionales con temperaturas fuera de la normal climatológica. Estas situaciones generan una mayor carga de trabajo para los equipos de urgencias y pueden comprometer la respuesta hospitalaria si no se prevén medidas de planificación y adaptación asistencial.

Además, el personal investigador subraya que la vulnerabilidad de determinados colectivos – como las personas mayores, con enfermedades crónicas o con menores recursos para acceder a climatización adecuada - contribuye de manera significativa a la frecuencia y gravedad de las consultas derivadas de temperaturas extremas. Los autores del estudio señalan que estos resultados son coherentes con otras evidencias internacionales que documentan el impacto de los episodios de calor sobre la actividad de los servicios de urgencias y la salud pública en general.

Según Yuguero, los datos subrayan la necesidad de reforzar los sistemas de vigilancia epidemiológica y de integrar “criterios de salud ambiental” en la planificación hospitalaria y comunitaria. Los hospitales participantes en el estudio han sido el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida; el Hospital Universitario Joan XXVIII de Tarragona; el Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa; el Hospital Universitario Josep Trueta de Girona; el Hospital Universitario de Viladecans; el Hospital Universitario de Bellvitge; el Hospital Universitario Germans Trias y Pujol de Badalona, y el Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona.