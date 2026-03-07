La lucha por la igualdad no cesa y Lleida reivindica la memoria de las mujeres que conquistaron derechos fundamentales

La semilla del feminismo. Sara Bosch Aquilué y Mª Àngels Revés Juanbaró, enfermeras jubiladas y de la Coordinadora de la Gent Gran de Lleida, leyeron el manifiesto que recordó a las mujeres que “plantaron la semilla del feminismo” y conquistaron derechos que forman hoy parte de la democracia. - LAIA PEDRÓS

Lleida volverá a salir a la calle un año más para reivindicar una igualdad efectiva y real con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que se celebra mañana. Como antesala, el Mercat de Pla acogió ayer el acto institucional, organizado por la Paeria, la Generalitat, el consell comarcal del Segrià, la subdelegación del Gobierno y la UdL, en el que se reivindicó la lucha y la memoria feminista. Con autoridades, representantes de la sociedad civil, entidades y de los cuerpos policiales, el acto estuvo conducido por Carme Romia, doctora en Ciencias de la Educación, catedrática emérita de la Universitat de Barcelona, poeta y narradora de cuentos. Romia destacó que este año se reivindica la memoria de las “dones grans, en todos los sentidos”, haciendo referencia a las protagonistas de las Primeres Jornades Catalanes de la Dona, en 1976.

El compromiso con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres sigue siendo la principal reivindicación. Según los datos de la Agencia Tributaria, en 2024 las leridanas ganaron, de media, 2.899 euros menos al año que los hombres. Una brecha que en una década solo se ha reducido en 153 euros en la provincia de Lleida. Otra cifra es que la Seguridad Social tiene contabilizados en Lleida 531 cuidadores no profesionales, de los que 475 son mujeres. Y según el tipo de contrato, más del 58% de los trabajadores con contratos fijos a tiempo parcial son mujeres que, además, siguen copando las excedencias por cuidado familiar, con 311 de 375 de 2025.

21.954€ al año: Sueldo medio de las leridanas en 2024 frente a los 24.853 euros de los hombres, lo que supone una diferencia de 2.899 euros anuales.

Sueldo medio de las leridanas en 2024 frente a los 24.853 euros de los hombres, lo que supone una diferencia de 2.899 euros anuales. 4.088€ menos: Diferencia entre lo que cobró una pensionista, de media, en 2024 en la provincia de Lleida frente a percibió un hombre.

Diferencia entre lo que cobró una pensionista, de media, en 2024 en la provincia de Lleida frente a percibió un hombre. 23,2% brecha salarial: El sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) calcula que las mujeres tendrían que ganar un 23,2% más para igualar a los hombres.

El sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) calcula que las mujeres tendrían que ganar un 23,2% más para igualar a los hombres. 11.750 leridanas con IMV: Mujeres beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital en Lleida, el 52% del total, y son el 53% de las titulares de estas prestaciones.

En Tàrrega, la Sala Marsà inauguró ayer la exposición Producció íntima. Quan la casa es converteix en un espai de treball i estratègia de supervivencia, comisariada por Lluïsa Gabarra. Rinde homenaje a unas 200 mujeres anónimas que han trabajado en el sector textil desde la economía sumergida.