Mollerussa estrena el mural ‘Ens volem viures i lliures’

Mollerussa inauguró ayer un nuevo mural conmemorativo con el lema Ens volem vives i lliures, obra de la muralista leridana Txus Montejano. Situado en la calle Domènec Cardenal, en una pared cedida por la familia Roure, el trabajo simboliza el compromiso de la ciudad con la igualdad de oportunidades y la defensa de las mujeres, tal y como explicó la concejal de Igualdad, Romy Balagué. El acto institucional se celebrará mañana domingo en el teatro L’Amistat, con la participación de la periodista y exsubdirectora de SEGRE Anna Gómez y un homenaje a ocho socias de la asociación L’Albada, nacidas el 1945.