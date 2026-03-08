SEGRE

Una jornada para romper roles de género en tecnología e informática

A cargo de Women Techmakers Lleida, ayer en Gardeny. En la que jóvenes y profesionales compartieron su experiencia

Una de las presentaciones ayer en Gardeny, en el marco de la jornada Women Techmakers Lleida. - AJUNTAMENT DE LLEIDA

Una de las presentaciones ayer en Gardeny, en el marco de la jornada Women Techmakers Lleida. - AJUNTAMENT DE LLEIDA

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

El edificio AgroLivingLab del Parc Agrobiotech de Gardeny, en Lleida, acogió ayer la jornada Trenca el patró, a cargo de Women Techmakers Lleida, que puso el foco en el papel de las mujeres en el sector tecnológico e informático. 

El encuentro acogió a jóvenes y profesionales de este ámbito, que pudieron compartir sus experiencias. “Los patrones que hay en nuestro día a día son invisibles pero, sin duda, aquellos que afectan a la cuestión de género están muy arraigados en la mentalidad de nuestra sociedad”, afirmó una de las participantes. 

“La tecnología, cuando está bien hecha, es invisible y solo queda la experiencia. Las personas que la diseñan configuran nuestra manera de vivir y nuestras realidades”, añadió, poniendo en valor la presencia femenina en equipos de desarrollo, y en cómo puede influir en la configuración de los proyectos. 

Las presentaciones giraron en torno a cuestiones como la inteligencia artificial, 3D y videojuegos, programación de aplicaciones, e incluso emprendimiento. 

Por su parte, la teniente de alcalde Carme Valls, quien asistió a la inauguración de la cita, animó a las jóvenes presentes a continuar avanzando en sus carreras y a seguir reivindicando la igualdad en el sector.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking