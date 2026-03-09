Marxa dels Castells multitudinaria

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Una jornada primaveral, con campos verdes y árboles en flor, ofreció la mejor estampa para la Marxa dels Castells de la Segarra, que ayer celebró su 26 edición con las inscripciones agotadas. Unas 2.000 personas recorrieron 54 kilómetros y superaron un desnivel de 1.200 metros en un itinerario que siguió una decena de castillos. El recorrido se inició en Cervera y pasó por Montcortés, L’Aranyó, Les Pallargues, Florejacs, les Sitges, Llor, Castellmeià, Malgrat y Castellnou d’Oluges, hasta regresar a la capital. Algunos participantes optaron por finalizarla en Guissona, tras completar 37 kilómetros, informa L. Pedrós.