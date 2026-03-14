Billetes y monedas: una garantía en tiempos digitales

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

A pesar del avance imparable de los pagos con tarjeta, aplicaciones móviles y transferencias instantáneas, el efectivo sigue teniendo un papel relevante en la economía cotidiana. Para muchas personas, especialmente colectivos vulnerables, personas mayores o habitantes de zonas con menos digitalización, el dinero físico sigue siendo el método de pago más accesible, ya que no requieren cuenta bancaria ni conexión en internet. Además, según señalan analistas de Funcas en un estudio reciente, el efectivo también aporta estabilidad al sistema de pagos porque permite seguir comprando cuando fallan las redes o los terminales electrónicos.

Este valor se ha vuelto especialmente visible en un contexto de creciente dependencia tecnológica. Episodios como apagones o incidencias en infraestructuras digitales han puesto de manifiesto los riesgos de un sistema completamente digitalizado. El efectivo, además, mantiene ventajas en términos de privacidad y control del gasto, ya que las transacciones no dejan rastro digital y facilitan una gestión más clara del dinero disponible.

Algunos países altamente digitalizados han empezado a reaccionar ante esta vulnerabilidad. En Suecia, donde sólo una de cada diez compras se paga con dinero físico, el banco central ha recomendado recientemente que cada adulto tenga en casa unos 1.000 coronas suecas en efectivo —unos 90 euros— para afrontar una semana de gastos esenciales en caso de interrupciones en los sistemas de pago electrónico.

Otros estados también han dado pasos para proteger el uso del dinero en metálico. En Suiza, por ejemplo, un referéndum celebrado recientemente ha incorporado a la constitución el derecho de pagar con billetes y monedas, con el soporte de más del 73% de los votantes. Este movimiento se añade a iniciativas parecidas en otros países europeos y refuerza la idea de que, a pesar del avance de la digitalización, el efectivo seguirá siendo una pieza clave para garantizar la seguridad y la continuidad de los pagos.