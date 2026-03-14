Dos investigados por llevar dos toneladas de cableado de cobre en una furgoneta

El interior de la furgoneta interceptada en Fraga, con más de 2 toneladas de cableado de cobre.Guardia Civil

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La Guardia Civil investiga a dos personas, dos varones de 25 y 27 años, como supuestas autoras de un delito de receptación de un total de 2.335 kilos –más de dos toneladas– de cable de cobre en Fraga.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de febrero, cuando una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil observó la circulación de una furgoneta que presentaba una anomalía en la carrocería, por lo que los agentes dieron el alto para proceder al control e inspección.

Tras la detención del vehículo, la patrulla identificó a sus dos ocupantes y observó que, en su interior, transportaba en la zona de carga una importante cantidad de cableado de cobre que presentaba signos evidentes de manipulación previa. El material se encontraba desforrado, agrupado en paquetes y preparado para su transporte. Además, los agentes hallaron un bidón de gasoil y, tanto el conductor como su acompañante, no acreditaron justificación alguna de su origen y destino.

Por todo ello, se procedió a la intervención del material encontrado, cuyo valor estimado en el mercado es de unos 40.000 euros. Por el momento, continúan las gestiones para la localización e identificación del resto de autores de la sustracción del cableado de cobre y el origen del material intervenido.