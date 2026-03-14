La Seu d'Urgell recupera el mercado medieval y se combina con el festival literario Llegendària

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Seu d’Urgell presentó ayer la recuperación del tradicional Mercat Medieval dels Canonges, que dejó de celebrarse por la pandemia. Lo hará el fin de semana del 20 y 31 de mayo pero con un cambio de formato. El certamen pasa a ser una feria y se combinará con el proyecto literario ya consolidado de Llegendària, con la voluntad de dar un impulso a ambas propuestas. El nombre de la iniciativa será Feria Medieval-Llegendària.

La teniente de alcalde de fiestas, Christina Romero, espera que el Llegendària gane público con la unión de las dos iniciativas. “El objetivo es ofrecer una experiencia en la que la historia, la fantasía y las letras vayan de la mano”, dijo. El alcalde, Joan Barrera, añadió que “hemos unido la potencia cultural y literaria del Llegendària con la ambientación histórica, creando una simbiosis perfecta en la calle Canonges”.

La teniente de alcalde de promoción económica, Gemma Tó, explicó que se ha diseñado un “formato de recorrido circular”, que empezará en la plaza dels Oms, seguirá por la calle Canonges y se alargará hasta la Biblioteca, Pati Palau y el Parc del Cadí. El programa incluirá batallas medievales y talleres de oficios, entre otros. El festival literario tendrá su epicentro en Pati Palau, con puntos dedicados a los libros, cuentos y leyendas.