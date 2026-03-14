Más de la mitad de los adultos no descansa lo suficiente y no logra un sueño reparador

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

El 56% de la población adulta en España duerme menos horas de las recomendadas y la mitad asegura no tener un sueño reparador, según ha advertido la Sociedad Española de Neurología (SEN) con motivo del Día Mundial del Sueño. La situación es especialmente frecuente entre las mujeres.

El problema también afecta a los más jóvenes: el 25% de la población infantil no tiene un sueño de calidad y solo el 30% de los niños mayores de 11 años duerme las horas adecuadas. Los especialistas recuerdan que dormir mal provoca dificultades de concentración, irritabilidad y cansancio, además de aumentar el riesgo de accidentes. De hecho, alrededor del 30% de los accidentes de tráfico en España están relacionados con la somnolencia al volante.

Si la falta de descanso se mantiene en el tiempo, las consecuencias pueden ser más graves. Los expertos alertan de que aumenta el riesgo de obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y patologías neurodegenerativas como el alzhéimer, además de trastornos mentales como la depresión.

Según la SEN, más de cuatro millones de personas en España padecen algún trastorno del sueño crónico, como insomnio o apnea, aunque muchos casos siguen sin diagnosticar y pocos pacientes buscan ayuda profesional.