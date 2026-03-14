Muere el filósofo alemán Jürgen Habermas a los 96 años

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

El filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, una de las figuras más influyentes del pensamiento europeo de la segunda mitad del siglo XX, ha muerto este sábado a los 96 años en la ciudad bávara de Starnberg. Su muerte ha sido anunciada por el editorial Suhrkamp en un comunicado, después de ser informada por la familia. Habermas deja una extensa obra filosófica y sociológica que marcó profundamente la reflexión sobre la sociedad moderna y la interacción social en el mundo occidental.

Nacido en 1929 en Dusseldorf, Habermas se formó en filosofía en el contexto de la posguerra alemana. A lo largo de su trayectoria intelectual abordó cuestiones que iban desde el afrontamiento del pasado nacionalsocialista de la República Federal de Alemania hasta el impacto del progreso tecnológico en las sociedades contemporáneas. Publicó más de cincuenta libros, traducidos a numerosas lenguas.

Su carrera académica se consolidó en Frankfurt, donde en 1956 se incorporó al Instituto de Investigación Social bajo la dirección de Theodor W. Adorno. En 1961 obtuvo la habilitación en la Universidad de Marburg con la obra La transformación estructural de la esfera pública. Posteriormente ocupó la cátedra de Filosofía y Sociología en la Universidad de Frankfurt, sucediendo Max Horkheimer, y continuó una trayectoria académica marcada por una gran influencia intelectual.

Su legado queda estrechamente vinculado a conceptos como la “esfera pública” y la “acción comunicativa”. A través de estas ideas, Habermas defendió la posibilidad de una racionalidad basada en el diálogo entre ciudadanos libres e iguales, y desarrolló una ética del discurso y un modelo de democracia deliberativa que han influido generaciones de filósofos, juristas, sociólogos y responsables políticos por todo el mundo.