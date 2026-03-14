La nueva ley europea sobre mascotas que podría afectar tu perro o gato

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Nueva normativa aprobada por la Unión Europea para mejorar el bienestar de las mascotas, la medida obligará a todos los propietarios a identificar los animales con microchip y a registrar los datos en un registro nacional que estará conectado a escala europea. Sin embargo, en España este requisito ya es obligatorio desde el 2023, de manera que muchos propietarios ya cumplen la normativa.

La nueva regulación europea entrará en vigor en el 2028 y también afectará vendedores, criadores y refugios. A partir de aquel momento, los propietarios de perros tendrán un plazo de 10 años para adaptarse a las nuevas exigencias, mientras que en el caso de los gatos el margen será de 15 años. Según la Unión Europea, el objetivo es garantizar unos estándares mínimos de bienestar animal en todo el continente y reforzar medidas que en países como España ya se aplican desde hace tiempo.