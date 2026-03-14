Investigadores del IRBLleida y la Universitat de Lleida logran un nuevo avance contra el glioblastoma

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Investigadores del Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) y la Universitat de Lleida (UdL) han desarrollado un modelo de glioma (tumor cerebral) en mosca de la fruta que permite estudiar cómo la comunicación entre neuronas y tumor influye en el crecimiento de este tipo de cáncer. El trabajo, publicado en la revista Scientific Reports, identifica un canal iónico (que favorece la señalización dependiente de calcio) llamado Slowpoke como un posible objetivo terapéutico para frenar este tipo de tumores.

Los gliomas, también conocidos como gliobastomas en sus formas más agresivas, son tumores cerebrales que aprovechan la actividad neuronal para crecer y expandirse. Entender cómo se produce esta interacción entre las neuronas y las células tumorales es clave para desarrollar nuevas estrategias de tratamiento.

El model de glioma. - IRBLLEIDA

Para investigarlo, el equipo ha utilizado la mosca de la fruta (Drosophila melanogaster) como modelo experimental. La investigadora Lía Alza, del IRBLleida y la UdL, ha liderado el estudio bajo la dirección de los profesionales de la UdL y responsables del grupo de investigación Señalización Celular por Calcio, Carles Cantí y Judit Herreros; el responsable del grupo Modelos de enfermedades en Drosophila y Análisis (epi)Genéticos, Andreu Casali, y del investigador del Instituto de Salud Carlos III Sergio Casas-Tinto, que había usado previamente el mismo modelo. En el trabajo, los investigadores han generado gliomas en Drosophila para analizar el papel de canales iónicos implicados en la comunicación celular.

Los resultados muestran que estos canales contribuyen al crecimiento y la proliferación del tumor mediante mecanismos de señalización dependientes de iones de calcio. De manera destacada, la eliminación del canal Slowpoke en la mosca, equivalente al canal humano KCNMA1, mejora significativamente la supervivencia de los individuos con tumor. Por este motivo, estudiar el Slowpoke en la mosca permite entender qué papel podría tener KCNMA1 en tumores cerebrales humanos, como los gliomas.

“Los análisis indican que la actividad de Slowpoke se asocia a tumores con una mayor conexión con las neuronas de su entorno. Por tanto, su inhibición podría reducir la capacidad del tumor de aprovechar la actividad neuronal para alimentar su crecimiento”, expone la investigadora Judit Herreros. “Estos resultados favorecen la idea de que los tumores cerebrales utilizan la comunicación neuronal para progresar y dan apoyo al interés creciente en desarrollar fármacos capaces de interrumpir esta interacción”, añade el investigador Carles Cantí. El estudio de los investigadores leridanos está financiado por el ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y por la Fundació la Marató de TV3.

El glioblastoma es el tumor cerebral primario más frecuente y su incidencia se sitúa aproximadamente entre 3,2 y 4,5 casos por cada 100.000 habitantes/año, según la Sociedad Española de Oncología Médica.

La mosca de la fruta, con grandes ventajas para la investigación

Pese a que el ratón es el modelo animal más utilizado en investigación del cáncer, la mosca de la fruta ofrece ventajas importantes, como un coste inferior, menos limitaciones éticas y una gran disponibilidad de herramientas genéticas. Además, los investigadores señalan que este insecto comparte aproximadamente el 70% de los genes con los humanos y presenta familias proteicas menos redundantes, lo que facilita estudiar la función específica de cada proteina. El grupo de Señalización Celular por Calcio busca idear estrategias anti-tumorales.