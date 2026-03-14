Periodismo en voz y mirada de mujer, en el Guindàvols
Con motivo de la programación de actos del 8M, el Institut Guindàvols de Lleida acogió ayer una mesa redonda que contó con la participación de siete periodistas y comunicadoras leridanas: Glòria Farré (subdirectora de SEGRE), Eva Cortijo y Judit Montoy (ambas de Lleida Televisió), Pili Garcia, Gina Raymat, Carla Galeote y Núria Martínez. Durante el coloquio, las profesionales convinieron que en el periodismo faltan más voces femeninas y miradas que expliquen y analicen la actualidad. Asimismo, se inauguraron las exposiciones Amb veu pròpia. Dones i mitjans de comunicació y Fotoperiodistes. Mirades a les violències masclistes arreu del món (del Institut Català de les Dones) en el vestíbulo del centro.