Periodismo en voz y mirada de mujer, en el Guindàvols

Las periodistas leridanas Cortijo, Martínez, Montoy, Garcia, Raymat y Farré, ayer durante el coloquio. - INS GUINDÀVOLS

Las periodistas leridanas Cortijo, Martínez, Montoy, Garcia, Raymat y Farré, ayer durante el coloquio. - INS GUINDÀVOLS

Con motivo de la programación de actos del 8M, el Institut Guindàvols de Lleida acogió ayer una mesa redonda que contó con la participación de siete periodistas y comunicadoras leridanas: Glòria Farré (subdirectora de SEGRE), Eva Cortijo y Judit Montoy (ambas de Lleida Televisió), Pili Garcia, Gina Raymat, Carla Galeote y Núria Martínez. Durante el coloquio, las profesionales convinieron que en el periodismo faltan más voces femeninas y miradas que expliquen y analicen la actualidad. Asimismo, se inauguraron las exposiciones Amb veu pròpia. Dones i mitjans de comunicació y Fotoperiodistes. Mirades a les violències masclistes arreu del món (del Institut Català de les Dones) en el vestíbulo del centro.

