Torrente regresa con fuerza a los cines y firma el mejor estreno del cine español en los últimos 15 años

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

El secretismo con el que Santiago Segura ha protegido su nueva película parece haber dado resultado. La sexta entrega de la saga de Torrente, titulada Torrente: Presidente, llegó a los cines este viernes sin pases previos para la prensa, sin apenas material promocional —más allá de un breve fotograma pixelado del protagonista— y sin revelar el reparto hasta el propio estreno. Pese a esa estrategia poco habitual, el público respondió en masa en su primer día en salas.

Según las primeras estimaciones facilitadas por Sony Pictures, distribuidora de la cinta, la película congregó en sus primeras 24 horas a unos 300.000 espectadores y recaudó alrededor de 2,4 millones de euros. Los datos de Comscore sitúan la cifra en algo más de 2,3 millones, un resultado muy similar. En cualquier caso, se trata del mejor estreno para una película española en 15 años, desde que Torrente 4: Lethal Crisis alcanzara precisamente los 2,4 millones de euros en su jornada inaugural.

El dato cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta el contexto actual de las salas. Desde la pandemia, la taquilla española ha sufrido una caída progresiva, en paralelo al declive de algunas grandes franquicias de Hollywood y al auge de las plataformas de streaming. Aun así, Torrente: Presidente ha superado en su primer día a otros grandes éxitos recientes como Ocho apellidos catalanes, que en 2015 logró cerca de dos millones de euros en su estreno impulsada por el fenómeno de Ocho apellidos vascos.

El verdadero examen llegará ahora con el primer fin de semana completo en cartelera. Las previsiones del sector apuntan a que la película podría superar los cinco millones de euros en sus tres primeros días, un arranque que la situaría en posición de aspirar a grandes cifras dentro del cine español. El listón histórico sigue en manos de Ocho apellidos vascos, que acumuló 56,1 millones de euros, aunque la saga de Torrente ya tiene presencia en ese ranking: Torrente 2: Misión en Marbella figura entre las más taquilleras con 22,1 millones de euros y más de 5,3 millones de espectadores.

Más allá de esta nueva entrega, la taquilla ha sido históricamente un terreno favorable para Santiago Segura. En los últimos años, el director madrileño ha dominado las cifras del cine español con la saga Padre no hay más que uno y con comedias como A todo tren. Destino Asturias. De hecho, seis de los últimos siete años han tenido en lo más alto de la taquilla una película dirigida o protagonizada por él, con la única excepción de Campeonex en 2023.