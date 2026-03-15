Educación no reabrirá la negociació con los convocantes de las protestas

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La conselleria de Educación asegura que no reabrirá las negociaciones con los sindicatos convocantes de la huelga y las movilizaciones de esta semana, USTEC-STEs, Aspep-Sps, CGT y la Intersindical, que son los que no firmaron el acuerdo de mejoras salariales y laborales para los docentes. El departamento pactó con CCOO y UGT, entre otras medidas, un incremento progresivo de un complemento salarial hasta alcanzar los 3.000 euros anuales en 2029, más inversión para la educación inclusiva y una reducción de ratios.

“Consideramos que el acuerdo la respuesta al conjunto de las reivindicaciones que está haciendo el colectivo. Por tanto, nuestro horizonte y escenario es el de comenzar a desplegar tan pronto como sea posible el conjunto de medidas que nos está pidiendo la comunidad educativa”, indicó este domingo el secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez, en 3CatInfo. Los sindicatos convocantes de las protestas lo ven “insuficiente” y reclaman a Educación “volver a negociar”. “Creemos que por responsabilidad el departamento debería responder, Y si no es así es porque realmente estará mostrando su menosprecio hacia las personas trabajadoras a las que está representando, hacia la educación y hacia el alumnado”, señaló la portavoz de USTEC, Iolanda Segura.

Mañana está prevista huelga en el Barcelonès y el Baix Llobregat, el martes en el Penedès, Tarragona y la Terres de l’Ebre, el miércoles en Lleida, el Alt Pirineu i Aran y la Catalunya Central y el jueves, en Girona, el Maresme y los dos Vallès. El viernes será global, con una manifestación unitaria en Barcelona y desde Lleida partirán 5 autocares y 2 desde el Pirineo. Asimismo, 24 centros de Ponent se han sumado a iniciativas de protesta relacionadas con actividades complementarias, formaciones o prácticas.

Mañana y el martes, en los centros leridanos se informará a las familias en los centros de los motivos de la huelga, el martes habrá acciones simbólicas como vestir camisetas amarillas y caceroladas y en Balaguer, a las 17.30, una concentración en la plaza Mercadal. El miércoles están previsto cortes en la A2, junto con Revolta Pagesa, y una manifestación en la capital, así como cortes en la N-230.