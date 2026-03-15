El aprendizaje de catalán sube en Lleida, con 1.834 alumnos en 3 meses

Publicado por REDACCIÓN NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Cada vez más personas quieren aprender catalán en Lleida. Solo en el primer trimestre del año, el Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Lleida ha sumado 1.834 alumnos repartidos en 102 cursos, una cifra que confirma el crecimiento de la demanda de formación lingüística en el territorio, ya sea como una necesidad cultural o laboral.

El aprendizaje del catalán continúa ganando fuerza en las comarcas leridanas. Durante el primer trimestre del año, el Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Lleida ha registrado 1.834 alumnos inscritos en 102 cursos impartidos entre enero y marzo, repartidos entre todos los niveles de conocimiento. Las cifras apuntan a un crecimiento claro de la demanda. En todo 2024, el CNL organizó 208 cursos de catalán con 4.224 inscripciones. Si se compara con los 1.474 alumnos del primer trimestre, el aumento ronda el 24%, con 360 estudiantes más en el mismo periodo.

La distribución de los cursos que imparte el CNL muestra que la mayor parte de la demanda se concentra en los niveles iniciales. De los 102 cursos activos, 61 corresponden al nivel básico (A2) y 17 al inicial (A1). En conjunto, estos niveles reúnen casi el 76% de toda la oferta formativa. El resto se reparte entre niveles más avanzados: 7 cursos de nivel elemental (B1), 6 de intermedio (B2), 6 de suficiencia (C1) y 5 de nivel superior (C2). Esta tendencia ya se observaba en 2024, cuando los cursos básicos representaban el 51% de la oferta, con 106 de los 208 cursos, mientras que los iniciales suponían cerca del 19% del total. En cuanto a la distribución territorial, 48 de los 102 cursos del primer trimestre se imparten en la ciudad de Lleida, lo que supone aproximadamente el 47% de la oferta. El resto se reparte por distintos municipios de las comarcas de Ponent y Pirineo, y también en Aran, a través de los servicios comarcales del CNL de Lleida, en municipios como La Seu, Tremp, Sort, Balaguer, Mollerussa, Tàrrega, Cervera y Les Borges, entre otros puntos del territorio. En estas localidades, los cursos presenciales se concentran especialmente en los niveles iniciales y básicos, mientras que una parte de la oferta se ofrece online.