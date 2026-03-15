El Tren llega puntual a la Expo

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

El salón Expo Tren arrancó ayer su XV edición por todo lo alto en los pabellones 4 y 5 de Fira de Lleida, prácticamente duplicando la superfície del año anterior, con un récord de 7.300 metros cuadrados. El certamen especializado en maquetas de trenes a pequeña escala abrió sus puertas a las 10.00 y durante la mañana se formaron largas colas de público –procedente de toda Catalunya, España e incluso del sur de Francia– para acceder al recinto.

La feria reunirá hasta hoy a 75 expositores lúdicos y comerciales, y exhibirá una quincena de grandes maquetas, las cuales conforman un total de 900 metros lineales de vías por los que circulan 363 convoyes en miniatura. Entre ellas, destaca como novedad la reproducción de la estación de tren de Lleida ciudad de los años 80, construida por la sección de Modelisme Ferroviari del Ateneu Popular de Ponent. “Nos ha llevado más de dos años construirla y todavía no está acabada, de momento. Abarca desde el antiguo puente de los Condes d’Urgel y los Docs, hasta el puente del Ferrocarril que cruza el río”, explicó Rogeli Pàmpols, miembro de la entidad. La estación se imprimió “con tecnología 3D, tanto su estructura como todos los detalles de la fachada”, indicó la encargada de su confección y montaje, Laura Estévez, cuyo padre era ferroviario y le transmitió su pasión por los trenes.

“Lo que más atrae de Expo Tren, sin duda, es el encanto propio de las reproducciones en miniatura. Además de luces, sonido y movimiento, permiten recrear escenas del pasado a pequeña escala, cosa que apela a la nostalgia del público, también de los más mayores”, aseguró Raül Valls, promotor y director del certamen desde sus inicios en 2010. Además, una de las reproducciones más curiosas que acoge el certamen corre a cargo de los Amics del Tren del Bages, que han instalado un circuito de vías con réplicas de locomotoras a vapor –que funcionan mediante agua y carbón– capaces de transportar a niños y adultos.

La primera jornada funcionó “muy bien” y registró “un elevado número de transacciones comerciales y un alto nivel de satisfacción por parte del público”, apuntó Valls. La organización espera recibir entre los dos días de feria a alrededor de 8.000 visitantes.