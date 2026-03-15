La Agrupació Pessebristes quiere restaurar la capilla del Peu del Romeu

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La Agrupació Ilerdenca de Pessebristes celebró ayer la asamblea general de socios en la que se aprobó el balance económico y donde se dio lectura a la memoria de actividades de 2025 y las previstas para este año. Además, dio a conocer que se está redactando el anteproyecto técnico para poder pedir las ayudas necesarias de las administraciones, para la restauración de la capilla del Peu del Romeu, afectada por humedades.