CULTURA
La Agrupació Pessebristes quiere restaurar la capilla del Peu del Romeu
La Agrupació Ilerdenca de Pessebristes celebró ayer la asamblea general de socios en la que se aprobó el balance económico y donde se dio lectura a la memoria de actividades de 2025 y las previstas para este año. Además, dio a conocer que se está redactando el anteproyecto técnico para poder pedir las ayudas necesarias de las administraciones, para la restauración de la capilla del Peu del Romeu, afectada por humedades.