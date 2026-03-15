Los afectados por covid persistente exigen más atención de la sanidad

“No queremos ser pacientes invisibles. No queremos ser una subpandemia olvidada. Estamos cansados, pero no callaremos. Persistiremos, porque la enfermedad persiste. Porque tenemos derecho a la salud. Porque queremos vivir con dignidad. Vidas cambiadas, pero no rendidas”. Con estas palabras concluyó ayer el manifiesto de la asociación Long Covid Lleida, que agrupa a los leridanos que sufren covid persistente. Instalaron una parada en el Eix Comercial, coincidiendo con el día internacional de esta patología, y remarcaron que “salimos a la calle para volver a alzar la voz y recordar que continuamos aquí, enfermos y sin respuestas”. En la asociación son una cuarentena de personas, pero hay muchos más afectados.

Recordaron que el ministerio de Sanidad, en julio de 2025, reconoció la covid persistente como una enfermedad crónica, lo que significa que requiere un seguimiento médico a largo plazo, protocolos asistenciales específicos, mejor coordinación entre especialidades y Atención Primaria y más facilidad para acceder a bajas laborales o reconocimiento de discapacidad. “Pero seguimos sin protocolos claros, sin seguimiento médico adecuado y sin apoyo para vivir con dignidad”, apuntaron, e incidieron en que “en el territorio leridano la situación es especialmente preocupante”. “No hemos visto ningún cambio significativo, no se ha establecido ningún protocolo y no se nos ha convocado para seguimiento ni desde la Atención Primaria ni desde los hospitales de referencia. Nos sentimos invisibles para la sanidad pública de Lleida, mientras vemos cómo en Barcelona sí se han hecho pasos adelante”, aseguraron.

También denunciaron que en Catalunya y el Estado aún no existe un registro oficial de casos. “Sin datos, no hay planificación ni soluciones. Después de tantos años, seguir sin saber cuántos somos es inaceptable”, remarcaron, y relataron que “demasiado a menudo se minimizan los síntomas, se cuestiona la enfermedad y se obliga a volver al trabajo sin estar recuperados”. “Reclamamos a las administraciones responsabilidad, compromiso y acciones reales. Necesitamos investigación y formación para los profesionales”, concluyeron.

Seis años del confinamiento decretado por la pandemia

Ayer se cumplieron seis años del decreto de estado de alarma del Gobierno central por la pandemia provocada por el coronavirus, que impuso un confinamiento obligatorio para contener la crisis sanitaria. En un principio, se anunció para quince días, pero se fue prolongando hasta seis veces y finalmente duró 98 días, hasta el 21 de junio. No obstante, en el Segrià se prolongó durante casi todo julio. El primer caso en las comarcas de Lleida se produjo en Castellserà. El confinamiento dejó las calles vacías, centros educativos y establecimientos cerrados y una sensación de que el tiempo se había detenido, exepto para las personas de colectivos esenciales y para el sector sanitario, que afrontó la covid-19 primero casi sin conocimiento sobre esta nueva enfermedad y con algo de alivio tras la llegada de las vacunas. En todo caso, acabó provocando un impacto psicológico en la población.