Muere Gemma Cuervo, actriz icono de cine, teatro y televisión

Imagen de Gemma Cuervo en la 68ª edición de los premios RNE Sant Jordi de Cinematografía, en 2024. - KIKE RINCÓN / EUROPA PRESS

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La actriz Gemma Cuervo (Barcelona, 1934) falleció ayer en Madrid a los 91 años, después de más de seis décadas dedicada al cine, el teatro y la televisión, según informaron fuentes familiares.

“Con enorme tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra madre, la actriz Gemma Cuervo, tan querida y admirada por todos”, señaló la familia en un comunicado remitido a los medios.

Cuervo cuenta con una extensa trayectoria en la que fue premiada con numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera, como con el Premio Max de Honor 2021, el Premio Nacional de Teatro (1965) y la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid (2018).

Para las nuevas generaciones, Cuervo es un rostro conocido por su trabajo en la serie Aquí no hay quien viva y se convirtió en un icono generacional en su papel de Vicenta, haciendo uno de los tríos más descarados de la televisión junto a Marisa y Concha, encarnadas por las ya también fallecidas Mariví Bilbao y Enmma Penella.

En los últimos años, tras dejar los escenarios, Cuervo había vuelto a conectar con las nuevas generaciones a través de las redes sociales con publicaciones que alcanzaban los millones de visualizaciones, declamando versos o lanzando mensajes de ánimo en plena pandemia del coronavirus.

Lo último que subió a la red social de Instagram fue dos días antes de su fallecimiento, con un escrito a los “jóvenes” para aconsejarles en el cariño entre los padres y los hijos, que improvisan “sin manual de instrucciones”. “Hoy, a mi edad, miro hacia atrás y añoro a mis padres.Y al mismo tiempo miro a mis hijos y me pregunto en silencio si lo hice bien (...) Intentemos caminar, aunque sea un momento, con los zapatos del otro. La vida es demasiado breve para no hacerlo”, escribió la actriz.

Instituciones de la cultura, personalidades políticas y compañeros de profesión lamentaron la muerte de Gemma Cuervo.La Academia de Cine publicó en redes sociales un comunicado en el que definió a Cuervo como “matriarca de la dinastía Guillén Cuervo” y una “imprescindible actriz de pantallas y tablas de nuestro país y un rostro muy querido para el público”. Madre de tres hijos, Fernando Guillén Cuervo y Cayetana Guillen Cuervo siguieron su carrera artística.