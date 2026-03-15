Ponent y Alt Pirineu, bastiones del catalán a pesar de su notable retroceso

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El uso habitual del catalán ha retrocedido en Ponent y Alt Pirineu i Aran, territorios donde la lengua mantiene históricamente una mayor presencia social. Los datos territorializados de la Encuesta de Usos Língüísticos de la población publicados en diciembre reflejan una caída clara respecto al estudio anterior de 2018, aunque ambas zonas continúan situándose entre las más catalanohablantes. En Ponent, el porcentaje de población que utiliza exclusivamente el catalán como lengua habitual pasó del 57% en 2018 al 51,1% en 2023, lo que supuso un descenso de casi seis puntos en cinco años. A pesar de esta caída, Lleida sigue siendo uno de los principales bastiones del catalán, con más de la mitad de la población que lo usa de forma cotidiana. El retroceso es aún más acusado en el Alt Pirineu i Aran, donde el uso exclusivo del catalán bajó del 58,8% al 50,5%, una caída de más de ocho puntos. Pese a ello, el territorio pirenaico continuó registrando algunos de los niveles más elevados de uso de la lengua en la vida diaria.

La encuesta divide Catalunya en cuatro áreas sociolingüísticas según características demográficas y de uso de la lengua. El primer grupo, formado por Terres de l’Ebre, centro y Alt Pirineu, reúne los territorios con mayor presencia del catalán y una alta proporción de población nacida en Catalunya (68%). El segundo grupo incluye Ponent y las comarcas de Girona, donde el uso y conocimiento del catalán también están por encima de la media, aunque con una mayor presencia de población extranjera (más del 25%). El tercer grupo lo integran Camp de Tarragona y Penedès, donde el catalán se usa por encima de la media catalana, pero el castellano es la lengua predominante. Por último, el área metropolitana de Barcelona forma el cuarto grupo y se sitúa por debajo de la media, con un 24,7% como lengua habitual única.