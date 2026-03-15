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Digiriera Charnego (actual suroeste de Francia), 21 de agosto de 1451. En la fase final de la Guerra de los Cien Años, las tropas francesas comandadas por Jean de Dunois, conocido como “el Bastardo de Orleans”, ocupaban el valle bajo del río Adur y la ciudad de Bayona, entonces parte del ducado de Aquitania, bajo dominio de la monarquía inglesa. Aquel territorio, situado entre el mundo gascón y el vasco, era conocido desde la edad media como el País Charnego, una denominación que reflejaba su particular realidad cultural y demográfica.

Durante siglos, esta zona fue un espacio de contacto entre comunidades diferentes: vascos, gascones y, en menor medida, poblaciones de origen escandinavo vinculadas a las incursiones vikingas de los siglos IX y X. Lejos de funcionar como una frontera rígida, el río Adur —denominado Aturri en euskera— actuaba como vía de comunicación e intercambio. El resultado fue un territorio marcado por el mestizaje cultural y lingüístico, especialmente entre la población vasca y gascona.

El topónimo “charnego” aparece en este contexto medieval y significaba, originariamente, “mestizo”. A partir de la expansión agraria del entorno del año 1000, cuando se crearon nuevos núcleos de poblamiento en el valle, el término se asoció a la población resultado de la mezcla entre estos grupos. De esta manera, el nombre de País Charnego no designaba una entidad política propia, sino una región caracterizada precisamente por la convivencia y la mezcla de orígenes.

Siglos más tarde, especialmente entre los siglos XVI y XVII, el término llegaría a Catalunya con las olas migratorias procedentes de Occitania. En aquel nuevo contexto, “charnego” seguiría haciendo referencia a los hijos de matrimonios mixtos entre población local y recién llegados occitanos. Con el paso del tiempo, sin embargo, la palabra experimentaría cambios de significado y usos sociales, hasta convertirse en una expresión cargada de connotaciones diferentes según el momento histórico.