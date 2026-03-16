El salón Expo Tren cierra con más de 8.000 visitantes

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La decimoquinta edición del salón Lleida Expo Tren cerró ayer con un balance de más de 8.000 visitantes procedentes de diferentes puntos del Estado, Francia, Andorra e incluso Noruega. Los expositores lúdicos y comerciales muestran un alto nivel de satisfacción ya que el numeroso público, sobre todo el sábado, comportó también un elevado volumen de ventas. La mayoría mostraron interés en repetir en 2027.

Raúl Valls, organizador del salón, afirmó que este año se ha registrado un notable incremento del público de familiar, en buena parte gracias a la recuperación del circuito indoor de 12,7 centímetros de ancho de vía con trenes tripulados en los que pudieron ‘viajar’ niños y mayores. Otra de las atracciones para las más pequeños fue la zona lúdica Märklin My World o la de ordenadores con juegos infantiles de trenes de la Associació del Ferrocarril Transpirinenc. “Atraer a este público es uno de los objetivos de la feria, porque es una buena manera de captar futuros aficionados en potencia”.

Lleida Expo Tren se celebró durante todo el fin de semana en los pabellones 4 y 5 de Fira de Lleida, con una superficie total de 7.300 metros cuadrados, 75 expositores, 15 maquetas a diferentes escalas, 420 participantes acreditados y 32 marcas representadas. El certamen lo organiza la revista Más Tren, con la colaboración de la Fira y la Paeria.