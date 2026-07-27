El calor tiene más impacto en la mujer en casi todas las franjas de edad

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los efectos de las elevadas temperaturas tienen un impacto mayor en las mujeres que en los hombres, la tasa de muertes de las cuales mantiene una relación de 60%/40% en la práctica totalidad de las franjas en edad en las cuales se producen las muertes atribuibles a esta causa.

Pasa en el grupo de los mayores de 65 años y en el subgrupo de los que pasan de los 85, y resulta incluso superior en el de los muertos de entre 45 y 64 años. La longevidad mayor de las mujeres hace que su presencia sea mayor en estas franjas de edad, todo y que no en una proporción similar a la que se da en el impacto de las elevadas temperaturas en la mortalidad.

Según los datos del censo que publica el INE (Instituto Nacional de Estadística), la relación es de 65%/35% a partir de los 85 años (10.038/5.261), pero cae al 59%/41% entre los que superan los 75 años (27.226/18.681) y baja al 55%/45% (50.641/41.506) en el conjunto de los mayores de 65 años.

Así, el factor del peso demográfico por género no acaba de casar con el de los efectos del calor en esta misma variable. Se trata, por otra parte, de muertes causadas por el agravamiento de patologías existentes y casi nunca a cuadros traumáticos.