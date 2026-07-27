¿A favor o en contra de las terrazas libres de humo?

Publicado por ELENA MONTAÑÉSMarc Carbonell LÉRIDA , Lleida Creado: Actualizado:

El Gobierno central plantea prohibir el consumo del tabaco en las terrazas, así como en playas, piscinas de uso colectivo, instalaciones deportivas y parques estatales. El proyecto de la nueva ley antitabaco fue aprobado la pasada semana en el consejo de ministros y será remitido al Congreso para su votación.

Maria Sánchez es una de las personas que posiciona a favor de este nuevo proyecto de ley: “Estoy de acuerdo con la prohibición, sobre todo por la exposición que implica para los colectivos vulnerables, como menores, embarazadas o enfermos. Pero también para los que no lo son. A pesar de la dispersión del humo al aire libre, las partículas permanecen. A mí me incomoda estar comiendo y que se me llegue el olor o el humo del tabaco. Quizás se podrían habilitar espacios o divisiones para aquellos que quieran fumar libremente”.

Sin embargo, hay gente que está en contra de esta nueva normativa, como es el caso del Ares Belart:“No sabía que el Gobierno quería prohibir fumar en las terrazas de los bares y restaurantes. No estoy nada de acuerdo. Estamos hablando de espacios al aire libre, en los cuales cada persona tendría que poder decidir si fuma o no. Opino que en lugar de prohibir totalmente fumar en las terrazas de los establecimientos, quizás habría que encontrar una manera de respetar tanto a los fumadores como a las personas que no fuman”.