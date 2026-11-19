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La vecina de Lleida acusada de acosar y amenazar de muerte a la cantante Niña Pastori ingresó a primera hora de la tarde de este jueves en el centro penitenciario Puerto III, en El Puerto de Santa María (Cádiz), según confirmaron a EFE fuentes judiciales.

La investigada, de 45 años, había sido detenida al menos tres veces, algunos medios apuntaron que hasta cinco, por agentes de la Policía Nacional, acusada de enviar durante meses mensajes intimidatorios de extrema gravedad tanto a la artista gaditana como a varios miembros de su entorno familiar, como informó este periódico. Algunos de los arrestos se han practicado en Lleida. La operación ha sido desarrollada por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la comisaría de El Puerto de Santa María, cuyos agentes se desplazado varias veces hasta la capital leridana tras localizar allí a la mujer. El arresto se produjo en colaboración con efectivos de la Comisaría Provincial de Lleida.