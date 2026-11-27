Publicado por COLAU OBRADOR Creado: Actualizado:

El proyecto Integra XXI, nacido en el 2003, surgió por la necesidad de encontrar trabajo para los miembros de Down Lleida una vez acababan su educación. Desde el inicio del proyecto más de cincuenta usuarios han empezado a trabajar en empresas ordinarias de Lleida. Este viernes premiarán Aqualia y Vall Companys y la cooperativa Quàlia por su trabajo en la inserción laboral de los usuarios de la Asociación.

Olga Parés, directora de la entidad, destacó que las empresas no están solas en este proceso, ya que siempre hay un “acompañante social”, una figura que está al lado de los miembros cuando empiezan a trabajar, que los ayuda en un nuevo entorno y da apoyo a la empresa. También está presente en momentos de cambios para que los trabajadores no se sientan desconcertados. Hay empresas reconocidas en otras ediciones que tienen trabajadores desde hace unos 20 años.

En primera persona

Anna Camí entró a trabajar en Aqualia hace casi 2 años, siendo la primera vez que conseguía un contrato laboral. Antes solo había realizado prácticas. Trabaja en el laboratorio de la empresa y realiza trabajos de apoyo, como limpiar y esterilizar las botellas, las neveras y otras herramientas. Lo mejor de su trabajo, explicó, es «tener buenas compañeras de trabajo.

Carlos Ramírez ya había trabajado en otras empresas, pero lleva un año y medio en la oficina de Aqualia en Rambla Ferran. Él cree que "encontrar trabajo cuesta mucho a los jóvenes" y que, al encontrar uno, "demuestro que puedo valerme por mí mismo y que puedo trabajar". En su lugar de trabajo, realiza labores de auxiliar administrativo.

Marta Jové ya lleva dos años trabajando en Quàlia y admite que “cuesta mucho encontrar trabajo, doy las gracias a mis padres y a la asociación”. En su caso, su trabajo implica recoger carros de comida, ayudar a sus compañeras y limpiar el comedor donde trabaja. Según explica, “es un trabajo que me gusta mucho. Conozco a muchas compañeras que me tratan muy bien”.

El trabajo en Quàlia no es el primero que tiene Ignasi Cebrià, pero tras dos años está encantado. “Me gusta mucho y voy a trabajar contento. Me gusta ayudar a los niños y estoy muy contento con mis compañeras, porque también me ayudan cuando lo necesito”. Lleva ya dos años trabajando en el comedor, vigilando a los niños, ayudándoles a comer y preparando las mesas.

Núria Salamero hace casi dos años que está en Grup Vall Companys. De hecho, ella tenía trabajo, pero al salir esta oportunidad decidió cambiar de aires, aunque admite que es complicado encontrar trabajo. En la empresa hace mayormente labores de oficina y también se encarga de reponer material en el comedor. Lo mejor de trabajar es “tener más independencia económica”.