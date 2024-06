Ebru Sahin, protagonista de la serie que prepara TMC Film para el canal NOW

Ya es un hecho. Murat Yıldırım y Ebru Şahin serán los protagonistas de una nueva serie que prepara TMC Film para el canal NOW. Todavía se desconoce el título de la ficción y, por supuesto, la sinopsis de la misma, pero el anuncio de este nuevo proyecto ha causado sensación entre los seguidores de ambos actores turcos. Sobre todo, entre los fans de Ebru Sahin, que estaban deseando ver a su querida actriz en una nueva producción.

Esta serie supone el regreso de Ebru Sahin a televisión, después de que durante 2023 protagonizase la ficción Yüz Yillik Mucize, En ella interpretó el personaje de Haika y compartió créditos con Birkan Sokullu. Por el momento, la única ficción de la actriz que hemos visto en nuestro país, además de Pecado Original, ha sido Hercai.

En esta última se metió en la piel de Reyyan, la nieta del líder de la familia Sadoglu, una de las familias más fuertes de Midyat. Pese a que su padre Hazar y su tío Cigan son figuras importantes de este linaje, el verdadero líder del clan es su abuelo Nasuh, un hombre de temperamento fuerte, que toma las decisiones de todos los miembros de su familia, que no acostumbra a que nadie le lleve la contraria, y quien siempre ha maltratado a Reyyan, mostrando favoritismo por su prima Yaren. La razón de este desprecio es que Reyyan no es su nieta biológica por lo tanto no comparte ningún vínculo de sangre con él. Durante su emisión en Nova, Hercai gozó de grandes datos de audiencia.

Ebru Sahin.

Ebru Sahin comenzó su carrera hace pocos años cuando por fin se armó de valor para superar sus miedos y la inseguridad de no conocer a nadie en la industria. La escasez de recursos económicos fue otro de los motivos que la empujaron a elegir unos estudios universitarios más seguros para ella y su familia. Con varias series de televisión, Ebru ha cautivado a público y crítica, logrando varios premios por su magistral interpretación de Reyyan Sadoglu en Hercai.

Para la interprete ha sido muy importante el deporte en su vida. Lo sigue practicando y asegura que, gracias a él, ha encontrado la disciplina que necesitaba: “Me ayudó a usar mi energía de forma más eficiente, lidiando con los sentimientos negativos para no traspasarlos a los demás”. Antes de rodar Hercai tuvo que aprender a montar a caballo y hoy en día esta se ha convertido en una de sus aficiones favoritas. También le gusta cantar, meditar y escribir frases de canciones que la motiven.