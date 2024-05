Salud insta a vacunarse contra el sarampión a los nacidos entre 1966 y 1980 a raíz del aumento de casos en Europa

Publicado por acn

El Departamento de Salud está ofreciendo a los ciudadanos de entre 44 y 58 años que se vacunen del sarampión, a raíz del incremento de casos en Europa y al hecho de que esta franja de edad puede no estar vacunada. La vacunación sistemática contra el sarampión se empezó a implantar en 1981 y los nacidos en 1965 o antes muy probablemente ya están inmunizados por haber pasado la enfermedad. Por eso, a las personas que van al CAP por algún motivo médico y tienen esta edad se les ofrece la posibilidad de ponerse una dosis, y al cabo de al menos cuatro semanas la segunda, cosa que los inmuniza para toda la vida, según ha adelantado ‘El Periódico’ y ha confirmado Salud a la ACN. En lo que llevamos de año se han detectado 16 casos en toda Cataluña.

Aquellos años, la incidencia del sarampión era baja y la vacuna no estaba incluida en los calendarios. A la década de los 70, se va a utilizar una vacuna monovalente pero sólo durante un periodo breve de tiempo, por lo cual, aunque hay gente vacunada, no hay una protección óptima en este grupo de edad. La vacunación sistemática se empezó a generalizar en 1981 con la triple vírica que protege también de la rubéola y las paperas. Por eso las personas nacidas entre 1966 y 1980 (las que tienen entre 44 y 58 años) se convierten ahora, con el sarampión al alza en los países vecinos, en uno de los colectivos más expuestos en el virus. Salud quiere que las personas de esta edad que no fueron vacunadas a su momento y que no pasaron la infección reciban este año dos dosis de la vacuna separadas en un intervalo mínimo de cuatro semanas.

El subdirector general de Vigilancia y Respuesta a Emergencia de Salud Pública, Jacobo Mendioroz, explica al diario que se ha creado un dispositivo de alerta a los NINGUNO. Cuándo llegan personas de esta edad por cualquier motivo médico, se comprueba si han pasado el sarampión o están vacunadas y, si es que no, se les ofrece la vacuna. De momento no se prevé llamar a los ciudadanos para que se vacunen como pasaba con la covid o la gripe.

Otro objetivo es vacunar a los niños de 3 a 10 años que no lo estén. La vacunación tiene un 99% de efectividad, dice Mendioroz. Por eso, en este caso sí que se ha avisado a los padres de los bebés de 12 meses para que les pongan la primera dosis.

En el caso del resto de población, el porcentaje de inmunización es muy alto, superior al de otros países europeos, y por eso de momento sólo se han detectado 16 casos desde principios de año, en personas de los 6 meses a los 57 años, nueve de las cuales en el área metropolitana. Sólo tres de estos casos se consideran importados, ya que tenían un antecedente de viaje a un país donde actualmente hay una elevada incidencia de sarampión. Los otros se consideran casos autóctonos y están epidemiológicamente relacionados entre sí. En ocho casos se requirió hospitalización y dos presentaron complicaciones, pero todos ya están dados de alta, según un informe del departamento del miércoles pasado. En toda España durante este año se han notificado un total de 104 casos.

Sin embargo, que los contagios estén aumentando en el continente europeo provoca que también lo hagan en Cataluña, aunque no hay ninguna señal de alarma. El sarampión se considera erradicado en España desde el 2016 por una tasa vacunal del 95%. Aun así, Salud Pública ha empezado a organizar cursos para sanitarios en que los advierte de este "cambio" de los últimos años. "Los informamos de que ahora pueden ver más sarampión que otros años, para que estén atentos y no descarten esta enfermedad", explica Mendioroz. Además, Salud también les pide que vigilen ciertas "comunidades" o "zonas" que son susceptibles de no estar vacunadas.