'Los Bridgerton': Se desvela quién será el protagonista de la cuarta temporada

Queridos y amables lectores....Sabemos que estáis tan enganchados como nosotras a la serie de época que está arrasando en Netflix: Los Bridgerton. Pues bien, ¡traemos noticias frescas! Hemos descubierto quién será el protagonista de la próxima temporada.

Como muchos sabéis, la serie está basada en los libros de Julia Quinn, quien los escribió en un orden específico. No obstante, Netflix ha decidido no seguir estrictamente ese orden. Aunque las dos primeras temporadas se ajustaron a los libros, contando primero la historia de Daphne y Simon, y luego la de Anthony y Kate, la tercera temporada debería haber sido sobre Benedict, basada en el libro "Te doy mi corazón".

Sin embargo, Netflix nos sorprendió con un cambio en la tercera temporada, centrándose en el romance entre Penélope y Colin, conocido por los fans como "Pollin". Desde entonces, ha habido mucha especulación sobre quién sería el foco de la cuarta temporada. Algunos pensaban que Francesca Bridgerton tomaría el relevo, debido a su creciente protagonismo.

Pero, para sorpresa de todos, Luke Newton ha revelado quién será el protagonista de Los Bridgerton: Temporada 4.

Luke Newton revela el gran secreto

En una entrevista con L’Beaute Homme, se le preguntó a Luke Newton qué otro personaje le hubiera gustado interpretar si no fuera Colin. Su respuesta fue: "No puedo verme como ningún otro personaje. Me encanta la trama de Benedict esta temporada, es muy libre y creo que es un lugar agradable en el que estar. Es un espíritu libre y un rebelde. Estoy deseando ver su historia en la próxima temporada".

Luke ThompsonTwitter

Si hemos entendido bien... ¡BENEDICT será el protagonista de la próxima temporada! Esto nos emociona mucho, y podemos adelantar que su historia tiene similitudes con el clásico de La Cenicienta.