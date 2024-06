Este es el motivo por el que Tom Cruise lleva 12 años sin ver a su hija Suri

Suri, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes, está a punto de embarcarse en una de las etapas más importantes de su vida: iniciar sus estudios universitarios. Recientemente, celebró su 18 cumpleaños con familiares y amigos, y ahora ha decidido dónde pasará los próximos cuatro años, una decisión que ha dejado a Katie Holmes preocupada, ya que esperaba que su hija se quedara en Nueva York, donde han vivido juntas la mayor parte de su vida.

Katie Holmes y Suri CruiseTwitter

Suri se mudará a Pittsburgh, Pensilvania, para asistir a la prestigiosa Universidad Carnegie Mellon, según informó el DailyMail. La noticia se dio a conocer a través de un video en TikTok, publicado por una amiga de Suri.

En el video, Suri aparece junto a un grupo de amigas, luciendo una sudadera roja con el logotipo de "Carnegie Mellon". Su gran sonrisa refleja la emoción que siente en este momento.

Desde el año pasado, Suri ha estado explorando diversas opciones universitarias, lo que ha generado sentimientos encontrados en su madre. Katie era consciente de que existía la posibilidad de que su hija dejara Nueva York, donde han vivido juntas. "Suri está solicitando admisión en universidades de diferentes lugares. Katie realmente desea que se quede en Nueva York para estar cerca. Está muy orgullosa de ella, pero también es extremadamente protectora", comentó una fuente cercana a la familia al DailyMail.

¿Por qué Tom Cruise lleva 12 años sin ver a su hija Suri?

Desde que Tom Cruise y Katie Holmes se divorciaron en 2012, Tom no ha visto a su hija Suri, debido a su religión.

Tom Cruise y Suri CruiseTwitter

La Cienciología enseña que sus miembros no deben mantener vínculos con personas que no compartan sus creencias. Katie Holmes es considerada una "enemiga" por este grupo, y cuando Suri era una niña, Katie la apartó de la vida de Tom, tomando todas las medidas necesarias para que el actor no pudiera obtener la custodia. Tom mantiene una relación con sus hijos mayores, Isabella y Connor Cruise, adoptados durante su matrimonio con Nicole Kidman, ambos seguidores de la Cienciología.

Sin embargo, Tom Cruise se hará cargo de los gastos universitarios de Suri. Después de su divorcio de Katie, Tom acordó pagar una manutención mensual de 33 mil dólares hasta que Suri cumpliera 18 años. A partir de esa edad, cubriría los costos universitarios y médicos de su hija. "Tom no está presente en la vida de Suri, pero siempre ha cumplido con sus responsabilidades financieras hacia Katie y Suri", afirmó una fuente.