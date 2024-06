Fecha de estreno de '39 Degrees in the Shadow' con Furkan Andiç y Ayça Ayşin Turan en Prime Video

Los amantes de las series turcas tienen una gran noticia: Ayça Ayşin Turan y Furkan Andiç se reunirán nuevamente en la pantalla con '39 Degrees in the Shadow'. Esta esperada comedia romántica se lanzará a Prime Video a finales de 2024, según ha anunciado oficialmente la plataforma: “Los ensayos ya han empezado y planeamos estrenar esta cinta antes de que acabe el año. Esta es la fecha de estreno que estamos manejando”.

La película, también conocida como 'Gölgede 39 Derece' en turco, se perfila como un gran éxito en la plataforma. La historia sigue Fatih, interpretado por Furkan Andiç, un joven de Izmir la vida del cual toma un giro inesperado cuando conoce Ege, a un aspirante a abogado de Estambul interpretado por Ayça Ayşin Turan. Ege llega a Izmir por un caso legal, y este encuentro fortuito entre ambos cambiará sus vidas para siempre.

Ayça Ayşin Turan manifestó su alegría para trabajar de nuevo con Furkan Andiç en una reciente entrevista: “es maravilloso trabajar con él y tenía muchas ganas de colaborar en un nuevo proyecto”. Además, la actriz habló sobre los suyos planos futuros, sugiriendo su posible participación en una nueva serie el próximo año: ¿“me extrañaron? Yo también los extrañé mucho. Tengo muchas ganas de volver en la nueva temporada con una serie bonita”.

Este nuevo proyecto revive la química entre Turan i Andiç, que ya habían trabajado juntos en 'Meryem'. Esta telenovela, emitida en España por el canal Nova en el 2022, narraba una intensa historia de amor, ambición y revancha, desencadenada por un trágico accidente automovilístico. En 'Meryem', Ayça Ayşin Turan interpretaba a una humilde panadera los planes de matrimonio del cual se ven destruidos después de un accidente provocado por Oktay, interpretado por Cemal Toktaş. Furkan Andiç, por su parte, daba vida a Savaş, un empresario cuya novia también resulta víctima del accidente. Ambos personajes se embarcan en una búsqueda de la verdad, lo que los acerca y enfrenta a su vez.

Con este precedente, '39 Degrees in the Shadow' promete ser un éxito, no sólo por la química entre sus protagonistas, sino también por su intrigante trama y la calidad garantizada de su producción turca. Los fans de Ayça Ayşin Turan y Furkan Andiç estarán esperando con ansias este nuevo lanzamiento en Prime Video a finales de 2024. No se pierdan esta emocionante historia de amor que seguramente tocará muchos corazones.