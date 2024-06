Diletta Leotta: boda de ensueño en Vulcano con la presencia de su hija y un recuerdo de Can Yaman

Cinco meses después de prometerse amor eterno, Diletta Leotta y Loris Karius, portero del Newcastle United, sellaron su unión en una ceremonia memorable. El 22 de junio, fecha que también celebra el cumpleaños del futbolista, la pareja se dio el "sí, quiero" en una mágica ceremonia en la isla de Vulcano, una joya del archipiélago de las Eolias, al nordeste de Sicilia, en el profundo azul del mar Tirreno.

Bajo un cielo estival, la periodista y ex de Can Yaman ('Sandokan') y el futbolista alemán pronunciaron sus votos de amor eterno ante la mirada inocente de su hija Aria, nacida en agosto de 2023, quien fue testigo de excepción. Acompañados por 160 invitados, la ceremonia tuvo lugar en el Therasia Resort, un enclave de ensueño con vistas al Mediterráneo. El jardín del resort fue transformado en un edén con un altar blanco, adornado con espléndidas rosas del mismo color, donde se celebró la ceremonia religiosa.

La novia, radiante y serena, llegó al altar del brazo de su padre, conmovido y orgulloso, acompañando a su hija a lo largo de aquel breve pero significativo trayecto, mientras sonaban las dulces notas de "All of Me" de John Legend. Esta melodía, elegida especialmente por la pareja, estaba dedicada a su pequeña Aria, quien, tras el solemne "sí, quiero", protagonizó un momento de ternura infinita cuando su madre la tomó en brazos, integrándola en aquel instante de amor eterno.

Diletta deslumbró con un vestido nupcial confeccionado a medida por la prestigiosa firma italiana Atelier Emé. La creación, una obra de Alta Costura, estaba cubierta de encaje rebordado con delicadas formas florales. La amplia falda semitransparente, el cuerpo encorsetado, el cuello chimenea y las mangas largas conformaban un conjunto de ensueño. "Diletta tuvo una clara visión de su vestido, deseando transformarse con diferentes estilos pero sin cambiar de atuendo", relataron desde la casa de modas. "Así sorprendió a su esposo y a los invitados".

La boda contó con la presencia de numerosas personalidades del ámbito italiano. Chiara Ferragni y Alice Campello, dos de las invitadas más destacadas, se mostraron radiantes de felicidad acompañando a su amiga en tan especial ocasión, compartiendo en sus redes sociales momentos llenos de emoción. Pero no fueron las únicas celebridades presentes. La actriz Elisabetta Canalis también viajó a Vulcano y compartió en Instagram la dicha vivida durante el fin de semana. "Dos días maravillosos celebrando el amor", escribió junto a varias fotografías de la boda, reflejando así la magia de esos días inolvidables.