Máxima tensión entre Jorge Javier Vázquez y Olga Moreno: "Si no lo he dicho, es que no quiero

Las tensiones en 'Supervivientes All Stars' siguen aumentando a medida que avanzan las semanas, y no solo afectan a los concursantes, ya que los conflictos y rencillas a menudo trascienden los roles establecidos.

Es bien sabido que Jorge Javier Vázquez tiene una estrecha amistad con Rocío Carrasco, quien a su vez es la enemiga pública de Olga Moreno. Basta recordar el célebre "no tiene coño" que Rocío empleó para referirse a Olga en el documental emitido en Telecinco hace casi dos años, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

Desde el inicio de esta edición de 'Supervivientes', muchos estaban ansiosos por ver cómo sería la interacción entre Jorge y Olga. No tuvieron que esperar mucho, ya que en la primera gala se vio a una Olga seria cuando el presentador le habló a través de la cámara.

Sin embargo, no fue hasta la gala de ayer, cuando Olga fue entrevistada como la segunda expulsada, que la gran tensión entre ambos se hizo evidente.

Máxima tensión en el plató

Durante la entrevista, Olga preguntó por Joaquín, su representante y pareja. De hecho, algunos afirman que comenzó su relación con él mientras aún estaba con Antonio David: "Oye, ¿y Joaquín? No le veo. ¿Dónde está Joaquín?".

Jorge Javier, con su agilidad y experiencia, respondió: "Joaquín es tu representante, ¿y tu pareja?".

"¿Y tú tienes pareja?", replicó la concursante en un tono algo elevado. "Me has preguntado y yo, con total tranquilidad, te digo que no tengo pareja", dijo Jorge Javier, mientras Olga Moreno parecía ignorarlo. "Pues muy bien", contestó ella.

"Me parece que te lo he preguntado con total tranquilidad", apuntó entonces el presentador.

"Bueno... pero si no lo cuento y no lo he dicho cuando me lo has preguntado, es que no quiero. Pero no pasa nada", sentenció Olga.

"Que no, que no, que es que has preguntado por él y yo, de la manera más tranquila posible, te he preguntado qué es. Pero yo contesto tranquilamente a lo que me preguntan, que yo no tengo pareja", concluyó Jorge Javier Vázquez, cerrando la discusión.