Natalie Portman, Miley Cyrus o Nicholas Cage y otros hijos de famosos que renunciaron a su apellido

En el mundo del espectáculo, los apellidos pueden ser una ventaja, pero también una pesada carga. Algunos hijos de celebridades han optado por dejar atrás sus apellidos para abrirse camino por sí mismos, lejos de la sombra de sus padres. A continuación, algunos casos destacados:

Nicholas Cage

Uno de los ejemplos más conocidos es el del actor Nicholas Cage, cuyo nombre verdadero es Nicolas Kim Coppola. Como sobrino del célebre director Francis Ford Coppola, Cage decidió cambiar su apellido para evitar cualquier percepción de nepotismo. Inspirado por el superhéroe Luke Cage y el compositor John Cage, Nicolas ha forjado una carrera exitosa y ha ganado un Oscar por su actuación en "Leaving Las Vegas".

Los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie

Los seis hijos de la expareja formada por Angelina Jolie y Brad Pitt han tomado diversas medidas legales para eliminar el apellido de su padre de sus nombres, aparentemente debido al trato que él ha dado a Jolie. La más reciente en hacerlo ha sido Vivienne.

Miley Cyrus

La estrella del pop y actriz Miley Cyrus nació como Destiny Hope Cyrus. Hija del cantante de country Billy Ray Cyrus, Miley adoptó su apodo de infancia, "Smiley", que con el tiempo se acortó a Miley. Este cambio refleja su deseo de ser reconocida por su propio talento y personalidad, en lugar de por la fama de su padre.

Suri Cruise

Aunque aún no es oficial, cuando se graduó recientemente, la hija de Katie Holmes y Tom Cruise pidió ser mencionada con el apellido materno. No obstante, Tom seguirá pagando su educación universitaria a pesar de no haberla visto en casi 12 años.

Natalie Portman

La aclamada actriz Natalie Portman, ganadora del Oscar por "Black Swan", nació como Natalie Hershlag. Hija de padres israelíes, adoptó el apellido de soltera de su abuela paterna, Portman, al iniciar su carrera en Hollywood. Este cambio fue tanto una decisión personal como profesional para proteger su privacidad y la de su familia.

Estos ejemplos demuestran que, aunque los apellidos pueden ser un legado importante, algunos eligen trazar sus propios caminos, alejándose de las expectativas y estereotipos que acompañan a la fama heredada.