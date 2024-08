Lucía Méndez repasa en exclusiva para ‘Telenovela’ sus más de cincuenta años de carrera.

Mucho trabajo, bastante estudio y una gran disciplina. Estas son las claves del éxito de Lucía Méndez. La famosa artista mexicana, protagonista de éxitos como Viviana, Mundos opuestos, o Amor de nadie, entre otros, comparte en exclusiva con los lectores de Telenovela en qué momento vital se encuentra, cuáles son sus futuros proyectos y cómo recuerda su exitosa carrera televisiva.

Hacemos así un repaso a la trayectoria de la gran diva de los melodramas.

¿En qué momento profesional te encuentras?

Recogiendo lo que he cosechado en mi vida. Ahora mismo me encuentro rodando una serie, pero no puedo contar de qué trata.

Además, este año he estado varias semanas en el Stellaris, un cabaret muy

importante de México, haciendo un show llamado Lucía es vedette.

Así que, el término “retirada” no entra en tu vocabulario.

Yo quiero seguir trabajando, aunque luego ¡quién sabe! (risas). A mí me gusta vivir el presente, centrarme en el ahora y mi idea es seguir actuando, sobre los escenarios, aunque luego es cierto que la vida puede tener otros planes para nosotros.

Y tu tiempo libre, ¿cómo sueles pasarlo?

Con mi familia. Me encanta pasar mucho tiempo con mi hermana Minerva, quien es mi mejor amiga. Y, la verdad, es que siempre estoy planeando cosas nuevas.

¿Tienes alguna entre manos?

Voy a sacar mi perfume al mercado internacional. Hasta ahora solo se vendía en México, pero dentro de poco estará disponible en todo el mundo. El perfume se llama Vivir, tiene cuatro fragancias y estoy muy contenta.

Además, es curioso, porque es un perfume con feromonas.

Si tuvieras que darle algún consejo a alguien que quiere ser artista, ¿qué le dirías?

Que tenga mucha capacidad de estudio y también mucha paciencia. Tienen que estar preparados para luchar mucho, para dar lo mejor de ellos mismos y ser también muy perseverante.

Una de tus grandes producciones fue Diana Salazar, ¿viste la nueva adaptación?

La verdad es que me encantó el vuelco que le dieron a la historia. Diana Salazar es para mí una novela icónica. De hecho, hoy en día me recuerdan

mucho por este papel y están deseando verme con los característicos ojos amarillos de este personaje. Esta serie dejó una huella enorme en mi carrera.

¿Y Marielena?, porque en España la recordamos mucho

Marielena tuvo una gran repercusión fuera de América Latina. De hecho, es una de mis telenovelas más vistas en Europa y la recuerdo con mucho cariño. Además, es curioso que yo en este proyecto hacía de la amante, ¡yo era la otra! (risas).

Ahora, en Telenovela, estamos publicando los avances de Tú o nadie, ¿qué recuerdas de esta ficción?

Para mí fue un proyecto mágico, único, de esos proyectos que solo se presentan una vez en la vida. Es una muy bonita historia y contó con un elenco maravilloso. Fue tal el furor de esta telenovela, que hubo gente que quiso pagar a los empleados de Televisa para que les dijesen cuál iba a ser el final antes de que se emitiese.

¿Por qué crees que tienen tanto éxito las telenovelas?

Porque las hacen una gran compañía. Gracias a ellas la gente olvida un poco la rutina diaria. Son necesarias para evadirnos de una realidad que, muchas veces, no nos es demasiado grata.

¿Has sido feliz con los protagónicos femeninos que has tenido hasta ahora?

Totalmente. He sido afortunada con todos los papeles que me han tocado. He podido hacer telenovelas muy bonitas, con personajes femeninos que no eran los típicos y rompían esquemas. Por ejemplo, Colorina, dónde era una prostituta.

¿Te arrepientes de algo?

No estoy arrepentida de ningún proyecto que he hecho en mi carrera, porque

creo que todos dejaron algo dentro de mí. Siempre me he sentido muy favorecida por Dios en todos los proyectos que he realizado.

Por último, algún mensaje que quieras mandar a tus millones de fans españoles

¡Amo a todos mis fans españoles! Adoro viajar a Madrid, a España. Puede que

vaya en octubre. He tenido allí grandes amigas como Rocío Jurado y su hija. España me ha permitido conocer a grandísimas personas.

Una carrera llena de grandes telenovelas

Colorina

Lucía Méndez es una actriz imprescindible para entender la evolución de los melodramas a lo largo de la historia. Para ella, las telenovelas han cambiado en cuanto a iluminación y fotografía, si las comparamos con las estrenadas en la década de los 80 o 90. Sin embargo, para la famosa intérprete, se siguen contando buenas historias: "La gente sigue enamorada de este género y eso es lo bonito.

Ya sean latinas o turcas, las telenovelas continúan teniendo un reconocimiento mundial". En cuanto a futuros proyectos, Lucía nos desvela lo siguiente: "Me gustaría hacer una serie o una película sobre la trata de blancas".