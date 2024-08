Marta Peñate se rompe al hablar de sus ganas de ser madre

"Daría mi cuenta bancaria y el premio que he ganado por tener un hijo. Soy feliz conmigo misma pero tengo el sentimiento de madre.

Si en un futuro no lo soy intentaré ser feliz y lo seré porque ahí no se acaba mi vida, pero sí es verdad que tengo ese sentimiento.

Él no tiene ningún problema y quieras o no te sientes culpable", explicó la ganadora de SV, provocando un emotivo abrazo de su novio, Tony Spina, quien le dedicó unas bonitas palabras: "Si no soy padre contigo no lo quiero ser con nadie. El problema es de los dos".

‘¡De viernes!’.