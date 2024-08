Marta Riesco cuenta cómo era trabajar con Ana Rosa Quintana: "No podía usar camiseta de tirantes"

Marta Riesco, exreportera de 'El Programa de Ana Rosa', ha causado sorpresa al revelar las estrictas limitaciones que enfrentó durante su tiempo trabajando bajo la dirección de Ana Rosa Quintana.

La periodista confesó que Quintana le impuso una serie de prohibiciones, que abarcaban desde la forma en que debía vestirse hasta cómo debía maquillarse. Además, se le ordenó mantenerse alejada de ciertos temas donde podría haber expresado su opinión libremente.

Riesco mencionó que Ana Rosa ejercía un control absoluto sobre la imagen que proyectaban las reporteras de su programa, imponiendo una estética particular: "Tenía que estar bajo unas premisas que se decían que eran muy estrictas, desde no poder ponerte una camiseta de tirantes hasta que te amonestaran por llevar un eyeliner negro".

Marta también afirmó que se le coartaba su libertad de expresión: "Determinadas preguntas, que no las pudieses hacer como a ti te gustaría hacerlas, y se me frenaba mucho porque yo soy una persona muy extrovertida, que me gusta tratar a la gente de igual a igual, y creo que ahí no se me permitía".

Riesco también destacó que sus compañeros vivían en un clima de miedo, preocupados por las posibles repercusiones de desafiar las normas impuestas por Quintana. A pesar de estas dificultades, Marta aseguró que mantuvo una relación cordial con Ana Rosa, aunque estas restricciones dejaron una huella profunda en su experiencia laboral.

Actualmente, trabajando en 'Ni que fuéramos', la periodista expresó que su situación ha cambiado drásticamente en su nuevo entorno. Ahora disfruta de una mayor libertad creativa y siente que su trabajo es más valorado, lo que contrasta significativamente con su etapa anterior. Esta nueva fase le ha permitido recuperar la confianza en su capacidad profesional y expresar su identidad de manera plena.