'Quiéreme siempre': la serie con la Kerem que Bürsin regresa hoy a Divinity

Dos jóvenes de mundos completamente diferentes: Ateş, un adinerado y desconfiado empresario, y Leyla, una estafadora sin familia conocida, se embarcan en un viaje emocional que cambiará sus vidas y unirá sus destinos. Este romance apasionado es el eje central de ‘Quiéreme siempre’, la nueva serie que Divinity estrena hoy, lunes 19 de agosto, a partir de las 22:00 horas.

El carismático actor turco Kerem Bürsin (‘Love is in the air’) y Hafsanur Sancaktutan (‘Gülperi: todo por mis hijos’) interpretan a los protagonistas en esta ficción creada por Kübra Sülün (‘Mi mentira más dulce’) y dirigida por Ali Bilgin (‘Stiletto Vendetta’) y Beste Sultan Kasapogullari (‘Hayat: Amor sin palabras’).

La historia arranca con Leyla, una joven huérfana que ha aprendido a enfrentar las adversidades y disfruta de los pequeños momentos de la vida. Sueña con encontrar a sus padres, creyendo que la dejaron en el orfanato a regañadientes. Para financiar su búsqueda, se une a un grupo de estafadores. Ateş, en cambio, es el hijo de un magnate cuya vida perfecta se desmorona tras la muerte de su madre. Desde entonces, ha estudiado en internados y vivido en varios países, convirtiéndose en un hombre independiente y cínico.

El destino los une en un hotel, donde Ateş queda cautivado por la belleza de Leyla, y ella se siente atraída por él a pesar de su arrogancia. A medida que sus vidas se entrelazan, la vibrante personalidad de Leyla comienza a derribar las barreras de Ateş, llevándolos a descubrir el amor.

Quiereme siempreMediaset

Ateş Arcali (Kerem Bürsin), miembro de la adinerada familia Arcali, no ha regresado a su hogar desde que perdió a su madre, Jülide, una reconocida diseñadora. En su memoria, ha fundado una escuela de moda y oculta su dolor tras una fachada de indiferencia. Ateş es un hombre independiente y un mujeriego que nunca se ha enamorado.

Leyla Kóksal (Hafsanur Sancaktutan) anhela encontrar a sus padres biológicos y hará todo lo posible para lograrlo, incluso unirse a un grupo de estafadores. Utiliza su belleza para engañar a los hombres, hasta que conoce a Ateş y su vida cambia por completo.

También tenemos a Umut Arcali (Aziz Caner Inan), el ambicioso y carismático hermano mayor de los Arcali, que siempre ha intentado seguir los pasos de su padre, aunque su principal obstáculo es Ateş. Y Füsum Arcali (Hatice Aslan), la tía de Umut y Ateş, una diseñadora en el holding Arcali, madre de una hija que vive lejos, y manipuladora de Umut. Para ella, la imagen lo es todo.