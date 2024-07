Kerem Bürsin presentará los premios internacionales Globo de Oro junto a Sharon Stone

Kerem Bürsin se ha consolidado como una estrella tanto en Turquía como a nivel internacional. La prueba más reciente de su éxito es su selección para presentar la ceremonia de los Premios Internacionales Globo de Oro, que por primera vez se transmitirán desde Turquía. El actor compartirá el escenario con Bushra Pekin y Karam Boursin, pero no estará solo en esta ocasión especial.

Bürsin tendrá el honor de presentar junto a la icónica Sharon Stone, quien recibirá el Global Icon Award en reconocimiento a su ilustre carrera en Hollywood. La ceremonia se celebrará el próximo viernes 2 de agosto, y se espera que Bürsin deslumbre en su papel de anfitrión. Queda por ver si optará por un atuendo clásico o se arriesgará con algo más innovador.

Para participar en esta prestigiosa gala, Bürsin ha hecho una pausa en el rodaje de su nueva película, Son of a Rich, en la que actúa junto a Melis Sezen, famosa por su papel en Infiel. El rodaje, que comenzó recientemente, se extenderá durante todo el verano. Cabe recordar que la producción también tuvo que hacer una pausa de tres días debido a una lesión en la pierna de Kerem, de la cual ya se ha recuperado.

Kerem Bürsin.

Aunque todavía no hay una fecha de estreno confirmada para Son of a Rich, sabemos que la otra película de Bürsin, Mavi Mağara, se estrenará este otoño, no solo en Turquía, sino también en varios países de Europa y América, incluido Brasil. Esta noticia ha emocionado a los seguidores del actor, que esperan ansiosos verlo en nuevos proyectos.

Además, Bürsin ha recibido ofertas de productoras turcas para participar en nuevas series televisivas en la próxima temporada. El actor ya ha expresado su deseo de regresar a la pantalla chica con una nueva serie, y es posible que en 2025 este sueño se haga realidad. Queda por ver en qué consisten estos proyectos y si Bürsin finalmente aceptará alguna de las propuestas.