Kerem Bürsin regresa a la televisión con una nueva serie para el próximo otoño

Son muchos los fans de Kerem Bürsin (Love is in the Air) que están ansiosos por ver al actor en un nuevo proyecto televisivo. Es posible que su deseo se cumpla antes de lo esperado, ya que el actor turco está preparando su regreso a la pequeña pantalla para la próxima temporada de otoño. ¡Tomen nota, porque tienen una cita ineludible con la estrella otomana en los próximos meses!

Según varios medios de comunicación turcos, el intérprete está en conversaciones para protagonizar una nueva serie de televisión. La productora encargada del proyecto sería la reconocida Ay Yapım, y la ficción se estrenaría en el canal Now TV. Esta noticia ha emocionado a los seguidores de Kerem Bürsin.

Hasta ahora, el actor turco no ha confirmado su regreso a la televisión, aunque sus fans esperan ansiosamente la confirmación de las noticias que han circulado sobre este tema. Después de superar una lesión en una de sus piernas, Bürsin ha vuelto al set de rodaje de Son of a Rich, la película que protagoniza junto a la estrella turca Melis Sezen.

En Son of a Rich, Kerem Bürsin interpreta a Mete, un joven nacido en una poderosa familia cuyo padre decide darle una lección sobre el valor del dinero de una forma insólita: utilizándolo como conejillo de indias en un experimento social. Melis Sezen, por su parte, encarna a la enamorada de Bürsin, un personaje que en la película original se llama Polina y es interpretado por Olga Dibtseva. Polina es una campesina que trabaja en la misma finca donde Mete aparece sorprendentemente transformado en siervo.

Polina, fuerte, inteligente y compasiva, se encuentra "encerrada" en la misma simulación que Mete (Grigory en la ficción original). Su actitud y comportamiento reflejan una sabiduría y madurez que contrastan con el pasotismo inicial de Mete. A medida que el protagonista se adapta a su nueva realidad y aprende las lecciones que esta experiencia le ofrece, la relación entre Polina y él se fortalece. Ella se convierte en su guía y apoyo emocional, ayudándole a entender y apreciar los valores de una vida sencilla y honrada. Su influencia es clave para que él reconozca sus errores y se convierta en una mejor persona.